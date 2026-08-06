València inyecta dos millones en el velódromo para acoger el Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta

El Ayuntamiento de València continúa avanzando en la preparación del Palau Velòdrom Lluís Puig de cara a la celebración del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta 2027, que reunirá en la ciudad a los mejores atletas del continente. Para ello, el consistorio ha puesto en marcha una nueva batería de actuaciones que permitirán seguir modernizando la instalación y adaptarla a las necesidades organizativas y técnicas del campeonato. “Más de 20 años después, nuestra ciudad volverá a acoger una competición de alto nivel como es el Campeonato Europeo de Atletismo, una cita única que regresa a València por todo lo alto”, ha recordado la concejala de Deportes, Rocío Gil.

Este plan de actuaciones supone un importe cercano a los 1,9 millones de euros, destinadas tanto a la mejora de las infraestructuras como a la actualización de los equipamientos deportivos y de los servicios del recinto. “Estamos haciendo un esfuerzo económico histórico para poner a punto esta instalación tan emblemática para nuestra ciudad, que el próximo año será el hogar de los mejores atletas del mundo y acaparará todas las miradas del atletismo internacional”, ha declarado la edil.

Entre ellas destaca la construcción de un edificio modular prefabricado anexo al Palau Velòdrom que servirá como zona de calentamiento para los atletas durante el campeonato. Además, el Ayuntamiento renovará el sistema de climatización de la instalación mediante la reposición de los equipos existentes y acometerá la instalación de un nuevo pavimento deportivo junto con la renovación del sistema electrónico de elevación de las curvas de la pista de atletismo, que permitirá adaptar la pista a las máximas exigencias de la competición internacional.

Actuación los últimos años

Estas actuaciones se suman a las importantes mejoras que el Ayuntamiento ha venido desarrollando durante los últimos años en el Palau Velòdrom Lluís Puig dentro de su estrategia de modernización de las instalaciones deportivas municipales. Entre ellas destacan la renovación de la iluminación mediante tecnología LED, la mejora de la eficiencia energética del edificio, la actualización de diferentes espacios interiores, la modernización de los sistemas de protección contra incendios y otras intervenciones orientadas a incrementar la funcionalidad, accesibilidad y sostenibilidad de la instalación.

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Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de València reafirma su compromiso con la organización del Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta 2027, consolidando al Palau Velòdrom Lluís Puig como una instalación de referencia para el atletismo internacional y garantizando que el recinto reúna las mejores condiciones para acoger uno de los grandes acontecimientos deportivos que celebrará la ciudad en los próximos años.