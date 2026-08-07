Pasión por Ferran Torres ante la Generalitat: camisetas de España, un sol abrasador y gritos de 'oh, Ferran'

Ferran Torres sigue con los baños de masas. Después de sus vacaciones en Ibiza y de conceder algunas entrevistas en Estados Unidos, el delantero español ha visitado su València natal para la celebración de diversos homenajes por su gol en la final del Mundial que volvió a hacer campeona a España 16 años después.

La expectación era máxima a las puertas del Palau de la Generalitat para recibir a Ferran Torres. El jugador de Foios, campeón del mundo con España, será recibido por el president Juanfran Pérez Llorca para la firma de un protocolo en el que el delantero valenciano se convertirá en imagen de la Comunitat Valenciana y en embajador. De hecho, la Policía Nacional preparó un dispositivo de seguridad a las puertas del Palau. En este sentido, el propio futbolista contrató un equipo de seguridad, que también vigilaba los accesos al edificio autonómico.

Imagen de las puertas el Palau de la Generalitat / Levante-EMV

Desde una hora antes de la cita (12 horas) y que arrancó con sesenta minutos de retraso, decenas de personas aguardan a las puertas del Palau para ver al ídolo que hizo campeón mundial a España. Bajo un sol abrasador, muchos son los niños con camisetas de la Selección y álbumes de cromos que esperan con ansias ver a su ídolo y poder conseguir un autógrafo. Otros, con la camiseta blanca de la selección, pedían al punta de Foios con una pequeña pancarta que les firmará las botas, que sujeteban con las manos a modo de tesoro. Tampoco faltaron los ya famosos gritos de 'ohh, Ferrannn'. Más suerte tuvieron los que pudieron acceder a las plantas altas del interior del Palau y lograron una foto con Ferran o su firma sobre un poster o la camiseta.

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Cuando el futbolista llegó al Palau la algarabía fue máxima. También la decepción, cuando el jugador entró por una puerta lateral y dribló al gentío. Fue personal de la Generalitat el que trató de apaciguar los ánimos, anunciando que luego saldría. Y así fue. Tras el protocolario saludó con el president Llorca, el héroe de la segunda estrella, salió. Los gritos de "Ferran, Ferran" retumbaban en la calle Caballeros, donde el delantero se hizo alguno foto y firmo autógrafos. Fue un encuentro exprés antes del acto institucional.