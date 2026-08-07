Foios ya espera a su héroe

Casi tres semanas después de hacer tocar el cielo a España, Ferran Torres acude a su Foios para ser homenajeado delante de su gente. Tras haber estado de vacaciones en Ibiza con Marcos Llorente y haber dado alguna entrevista en Estados Unidos, el delantero de la Selección Española ha visitado su ciudad para seguir recibiendo honores.

Esta mañana ya ha estado en el Palau de la Generalitat junto al presidente de esta, Juanfran Pérez Llorca, donde ha recibido el cariño de muchos aficionados que se han acercado a ver en persona a su héroe. Durante el acto, ha firmado un protocolo y se ha convertido en imagen y embajador de la Comunitat Valenciana.

Decenas de aficionados esperan ya a Ferran / M. A. Montesinos

Después de que el Ayuntamiento de Foios haya estado en permanente contacto con la familia de Ferran Torres para cuadrar agendas y fijar una fecha, el homenaje comenzará alrededor de las 18:30. Será en el Parking Sur, un recinto perimetrado, y el consistorio avanza que la circulación será restringida, mientras que recomienda el uso de transporte público para llegar hasta la zona del acto. En este sentido, el jugador estará acompañado de su familia. Además, será nombrado hijo predilecto del pueblo, tal y como avanzó su alcalde Sergi Ruiz. Las altas temperaturas no han sido un impedimento para que, desde las 16 de la tarde, haya cientos de aficionados esperando y haciendo cola para poder estar en primera fila y ver de cerca al futbolista.

Entre los aficionados se mezclan camisetas de la Selección Española y del Barça, familias enteras y numerosos niños que miran hacia el escenario mientras aguardan la aparición de su ídolo. Los teléfonos móviles están preparados para inmortalizar el instante en el que Ferran salga ante su gente. El goteo de seguidores es constante; llegan vecinos de Foios, familias procedentes de municipios cercanos y también aficionados que han recorrido cientos de kilómetros para estar presentes en el homenaje. De hecho, a una hora del comienzo la larga cola de asistentes alcanzaba la puerta del instituto, precisamente donde se ha creado un mural con la cara de Ferran.

El mural de Ferran, frente a la cola para entrar al homenaje de Foios / M. A. Montesinos

La pasada semana, el Ayuntamiento ya colocó en la fachada del edificio consistorial una gran lona para invitar al delantero a celebrar el título junto a su gente. "Que gran és ser de Foios. Gràcies, Ferran!", rezaba la pancarta con la que se quiso poner en valor “el orgullo de un pueblo por un vecino que ha llevado el nombre de Foios a lo más alto del fútbol mundial".

Locura en Foios para recibir a Ferran Torres /

De Córdoba a Foios

Valeria tenía claro que quería estar en Foios para recibir a Ferran Torres. Tanto, que ha salido desde Córdoba a las tres de la madrugada acompañada por su madre y su tía para llegar con tiempo al homenaje al futbolista valenciano. El esfuerzo ha tenido recompensa. Las tres han sido las primeras en colocarse en la cola para acceder al recinto, donde todo está ya preparado para recibir al protagonista de una jornada marcada por la expectación.

Valeria vivió la final desde Tenerife y, tres semanas después del gol del minuto 106 que desató la celebración, ha querido desplazarse hasta Foios para ver de cerca a uno de sus futbolistas favoritos. La joven forma parte de la peña barcelonista de Pedri y reconoce que su admiración está repartida entre el jugador canario y Ferran Torres. Precisamente durante la final tomó la decisión que la ha llevado este jueves hasta Foios. "Tenía claro que, si Ferran marcaba, iba a venir a Foios", explica Valeria, que siguió el partido en directo y no dudó en organizar el viaje cuando llegó el gol.

Valeria y su madre, llegadas desde Córdoba / JV

El momento más esperado

Horas de carretera y una madrugada prácticamente sin descanso para conseguir un sitio privilegiado ante uno de los momentos más esperados en Foios. Mientras el recinto aguarda ya a Ferran Torres, Valeria, su madre y su tía esperan en primera fila para cumplir la promesa que nació aquella noche de la final del Mundial 2026.

Desde Gabaldón (Cuenca) han venido María del Mar, Lucía y Leire, para sumarse al homenaje. El grupo de amigas ha acudido además con una sorpresa: una fotografía de Ferran Torres a tamaño real con la esperanza de conseguir su firma. “Lo estamos viviendo con mucha emoción”, aseguran tras el viaje, ilusionadas por poder compartir de cerca una jornada tan especial para el futbolista.

María del Mar, Lucía y Leire con un Ferran tamaño natural / L-EMV

Pedro, Cristina y el pequeño Martín se han acercado desde Benaguasil aprovechando que están de vacaciones. La familia no quería perder la oportunidad de ver en persona a Ferran Torres, uno de los héroes del Mundial. “Estamos muy agradecidos a Ferran por darnos esta alegría”, explican. Martín, gran aficionado al fútbol, tenía especialmente laro que quería acudir a Foios para poder ver de cerca a su ídolo.

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Maite Palanca vive el homenaje desde un lugar privilegiado: el balcón de su propia casa. La vecina reconoce sentir “mucha felicidad y orgullo” por todo lo conseguido por el futbolista, aunque también muchos nervios ante la posibilidad de verlo de cerca y abrazarlo. “Jamás me hubiera imaginado que desde el balcón de mi casa pudiese ver algo como esto y a un campeón del mundo”, celebra emocionada.