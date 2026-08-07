Kiat Lim aparece por sorpresa en la ofrenda a la Virgen

Si hace unas semanas era Peter Lim el que aparecía por sorpresa en la ciudad de València, hoy ha sido su hijo, Kiat, quien lo ha hecho. El presidente del Valencia ha ido junto a la plantilla y miembros de la directiva a realizar la tradicional ofrenda a la Virgen.

La primera plantilla, tanto masculina como femenina, ha realizado este viernes la tradicional visita a la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, patrona de la ciudad de València. En la semana de la disputa de la 54ª edición del Trofeu Taronja ante el Newcastle United FC, las plantillas del primer equipo masculino y femenino han realizado la ofrenda floral a la Mare de Déu dels Desamparats.

José Luis Gayà y Pauleta Sancho / VCF

José Luis Gayà y Pauleta Sancho han sido los encargados de depositar las flores a los pies de la Mare de Déu dels Desamparats en un acto que también ha contado con la presencia del director general del Club, Javier Solís, y del CEO de Fútbol, Ron Gourlay.

El vicerrector de la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats y capellán del Valencia CF, Álvaro Almenar, ha oficializado esta ofrenda con motivo del inicio de la temporada y ha deseado la mejor de las suertes a ambas plantillas para esta temporada 2026-27.

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Kiat Lim, que no ha querido dar declaraciones a la salida de la Basílica, también ha acompañado al equipo en su visita a la que será su nueva casa, el Nou Mestalla.