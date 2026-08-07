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María, la madre de Ferran Torres, emocionada en el homenaje en Foios: "Es un orgullo, estamos muy felices"
La madre del delantero atiende a Levante-EMV con lágrimas en los ojos minutos antes de que Foios rinda homenaje a su vecino más internacional: "Él todavía no es consciente de la magnitud que ha alcanzado"
La emoción se apodera de Foios a escasos minutos de que el municipio rinda homenaje a Ferran Torres. Entre quienes viven con mayor intensidad una jornada tan especial está su madre, que, con lágrimas en los ojos, reconoce a Levante-EMV el enorme orgullo que siente por su hijo después de convertirse en uno de los grandes protagonistas del Mundial tras dar la segunda estrella a España.
"Ya estaba muy orgullosa de él por cómo es como persona, pero ahora el gol ha sido lo máximo como futbolísta. Es un gran orgullo", asegura visiblemente emocionada mientras espera la llegada del futbolista.
"Imposible definirlo"
Encontrar palabras para describir lo vivido durante las últimas semanas no resulta sencillo para ella, que también va acompañada de su abuela. "Es imposible definirlo. Es orgullo, orgullo y orgullo", resume.
La madre de Ferran reconoce que, de alguna manera, llegó a imaginar que su hijo acabaría siendo protagonista en un momento decisivo. "Me imaginaba que iba a ser él, por las dificultades que pasó durante todo el Mundial. Estoy muy feliz, la verdad. Es muy emocionante, estamos flotando, en una nube", explica.
"Se merece vivir un día como hoy"
Más allá del éxito deportivo, pone el acento en la felicidad de su hijo. "Lo más importante como madre es ver que tu hijo está feliz. Se merece vivir un día como hoy. Ya era hora de que lo reconocieran", afirma.
Foios se prepara para recibir a su vecino más internacional en una jornada que su familia también vive como la culminación de años de esfuerzo y sacrificio.
"Verlo y abrazarlo"
Su madre admite que Ferran todavía no alcanza a comprender completamente todo lo que ha provocado su éxito.
"Él no es consciente de la magnitud que ha alcanzado. Tengo muchas ganas de verlo y abrazarlo", concluye, emocionada, minutos antes de reencontrarse con su hijo en uno de los días más especiales para toda la familia Torres.
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