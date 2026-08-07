Todos quieren el corte de pelo de Ferran Torres

Ferran Torres se ha vuelto una estrella mundial, y no solo por su gol en la final de la Copa del Mundo. También lo ha hecho gracias a su corte de pelo, el cual ya venía siendo tendencia, pero que con el tanto ganador ha supuesto un “boom” definitivo. “La última moda es que los hombres están empezando a dejarse el pelo un poco más largo, con un estilo que se llama “old money", que es parecido al que lleva Ferran. Eso ha coincidido con su aparición mundialista. Se ha juntado un poco todo; en España, por lo menos, es un referente para el estilo que tanto se estila ahora”, cuenta Juanlu Morillo, peluquero en “Los Tres Bigotes”.

Cada vez son más las personas que quieren llevar el mismo corte de cabello que el delantero del FC Barcelona, aunque quienes destacan por encima del resto son las personas entre 25 y 30 años; los jóvenes siguen apostando por el taper fade. Aunque se ha creado una gran tendencia, no es un pelo sencillo de mantener: "Es muy importante utilizar el secador y saber que una buena estética requiere tiempo y cuidado. Cuando uno se levante, debe mojárselo un poco, secarlo y darle forma”, aconseja Morillo.

Para quienes quieran saber más en detalle cómo es este corte que tanto furor causa, Juanlu Morillo lo detalla: “Es un corte intermedio, entre dejárselo largo con media melena y llevarlo corto. Tiene que cubrir un poquito las orejas y tener bastante cantidad de pelo en los laterales para poder peinarlo. En la nuca es importante que también haya bastante cantidad para poder cubrir los remolinos. En la zona de arriba que haya una apertura natural, lo que ahora se llama “estilo librito".

Pese a todo, el peluquero de “Los Tres Bigotes” no cree que sea un estilo que vaya a mantenerse mucho tiempo: “Hoy en día, casi todo son modas pasajeras. Hay pocos cortes que yo vea que vayan a prevalecer en el tiempo durante años. Hay cortes que se llaman atemporales, como el llevar un poco de tupé de lado y sin ir rapado del todo por los lados; eso nunca va a morir, pero uno como este, al final, cambiará”.

Ferran al detalle

El corte de Ferran es un “middle large executive” y, tal y como ha asegurado Nando Díaz, el peluquero del delantero, en diversas entrevistas, “es un corte de pelo clásico, combinado con una pequeña degradación en las patillas, lo que le da un punto de luz”. El futbolista quería un cambio de “look” porque buscaba una imagen que refleje madurez y, tras estudiar sus facciones y mostrarle diferentes opciones de corte de pelo, su peluquero y él decidieron que el pelo largo era lo que más le iba a favorecer y a potenciar sus rasgos.

Pero la transformación no ha sido inmediata. El jugador del FC Barcelona llevaba años con un rapado degradado y, para poder hacerse este peinado, ha tardado un tiempo. En concreto, han sido ocho meses en los que ha tenido que ir adaptando su cabello. Ahora, para mantenerlo de la manera que le gusta, usa aceite de romero, ya que, según cuenta Díaz, “es un estimulante capilar que hay que aplicar al salir de la ducha en el cuero cabelludo, haciendo un pequeño masaje para que penetre. Ayuda a reforzar el cabello y estimula el crecimiento”.

Y es que, este famoso peinado no se puede hacer de un día para otro, debido a que se necesita un tiempo para llegar a la longitud adecuada, hacer un estudio para saber qué estilo favorece más a cada persona y mostrar y detallar cómo debe ser la transición.

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Según afirma Nando Díaz, el degradado clásico está algo desfasado y ahora la moda se orienta más hacia un cabello medio y largo". Además, comenta que esto no solo lo podemos ver en casos como el de Ferran Torres, sino que otros deportistas de élite como el tenista Carlos Alcaraz también están empezando a llevarlo.