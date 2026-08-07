Ultimátum del Valencia CF a André Almeida

André Almeida se ha convertido en la patata caliente del Valencia CF en esta ventana de fichajes. El club pretendía hacer caja con el portugués para acometer otras operaciones, principalmente la contratación del lateral derecho, pero la hoja de ruta de la entidad blanquinegra está chocando frontalmente con los deseos del futbolista luso.

Y es que cuando todo parecía encaminado para Almeida acabará en el Swansea, de la Championship inglesa, la operación se truncó ante las negativas del jugador. Ambos clubes tenían un acuerdo: unos 3,5 millones por el traspaso, más bonus por objetivos, que podrían alcanzar entre las dos unos cinco millones de euros. Con ese dinero, el Valencia acometería el fichaje de un lateral, con Arnau Martínez (Girona) como primera opción.

Rechazo al Swansea

Fue entonces cuando Almeida comenzó a deslizar sus reticencias a marcharse al club galés. Primero rechazó irse traspasado. El luso quería una cesión con el objetivo de revalorizarse y despertar el interés de otros clubes más jugosos que el Swansea, que milita en la segunda división. A esto se unió el interés del Celta de Vigo, pretensión que acabó por certificar la decisión del jugador: No fichar por el Swansea.

Almeida con el Valencia CF / VCF

Ayer, tal como ha informado el programa Tribuna Deportiva, tanto Ron Gourlay, CEO de fútbol del Valencia, como el entrandor Carlos Corberán mantuvieron un encuentro con André Almeida. Por un lado, el jugador trasladó que elegirá al club al que se marcha a jugar. Los dos dirigentes valencianistas entendieron la decisión tomada por el futbolista pero le advirtieron que si intención es salir al final del mercado, ya sea al Celta o al equipo que le satisfaga, será por la misma cantidad que pagaba el Swansea. De lo contrario, permanecerá en el Valencia pero sin jugar.

Por su parte, el Celta está a la espera de dar salidad a varios futbolistas, como Ilaix Moriba, para afrontar la operación de Almeida con el Valencia, que de momento no ha recibido llamada alguna del club gallego, que, en cambio, sí se ha contactado con el futbolista portugués.