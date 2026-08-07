Valencia Basket ficha al pívot Oumar Ballo, que jugará cedido en el Galatasaray

El Valencia Basket ha anunciado de manera oficial la incorporación del pívot maliense Oumar Ballo. La temporada pasada jugó en el Acqua S.Bernando Cantù de Italia y ha firmado con los taronja hasta el final de la 2028-2029, aunque este primero lo jugará en calidad de cedido el Galatasaray turco.

El jugador de 2,13 metros se formó en la Canterbury Academy de Gran Canaria y en la que fue su primera experiencia profesional tras una trayectoria NCAA en la que pasó por Gonzaga, Arizona e Indiana, Ballo fue el segundo mejor reboteador de la Lega (8,4) y el mejor reboteador ofensivo del campeonato italiano (3,3). Una tarjeta que completó con 11,3 puntos, con un 65,6% en tiros de dos y 1,1 tapones, para acabar como el noveno jugador más valorado (16,6).

Ballo en un entrenamiento con el Palacanestro Cantú / Palacanestro Cantú

También es internacional con la selección de Mali, y contribuyó de manera notable para que este país jugase su primera final de un Afrobasket y se colgase la medalla de plata. El nuevo jugador taronja contribuyó con 9,3 puntos y 5,6 rebotes, e hizo su mejor partido en la semifinal en la que eliminaron a Senegal con 19 puntos, 7 rebotes y 21 de valoración. Ballo también participó con Mali en las ventanas de clasificación para la Copa del Mundo 2027 del pasado mes de julio.

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Con este fichaje, Valencia Basket ya tiene cuatro jugadores cedidos, 3 de ellos cupos, para esta próxima temporada: el propio Oumar Ballo en el Galatasaray, Tomas Talcis en el Rigas Zelli letón, Álex Blanco en Palmer Mallorca y Wildens Leveque en Bàsquet Menorca.