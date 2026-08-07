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El Valencia CF se lanza a por Arnau Martínez

El conjunto de Mestalla ha lanzado una primera oferta al jugador catalán para tratar de seducirle y ha abierto conversaciones con el Girona

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso

Arnau Martínez sonríe en Girona a la espera de un posible traspaso / Girona FC

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Pau Pardo

Valencia

Después de semanas de dudas y de buscar operaciones de bajo coste para el lateral derecho, el Valencia CF se ha decidido a atacar la operación de Arnau Martínez, el candidato de más nivel de su lista y también el que entraña un mayor coste potencial entre traspaso y salario.

Una vez ha recibido la luz verde desde Singapur para invertir en la maltrecha y endémicamente débil posición de lateral diestro, el conjunto de Mestalla ha pasado a la acción por el lateral catalán, tal y como ha avanzado Tribuna Deportiva.

Oferta por cinco años

El Valencia CF le ha presentado una oferta para las próximas cinco campañas con la que tratará de meterse en el bolsillo a un jugador que cuenta con más intereses en Europa y tener su total beneplácito para aterrizar en Mestalla y ser el defensor titular del flanco derecho de la defensa de Carlos Corberán. Sus aspiraciones son elevadas y el club tendrá que poner toda la carne en el asador si lo quiere.

Arnau Martínez, capitán del Girona FC

Arnau Martínez, capitán del Girona FC / Girona FC

El Girona no lo pondrá fácil: es su capitán

En paralelo, el conjunto blanquinegro tiene que convencer a un Girona que viene de descender a Segunda División y aunque tiene que mantenerse firme por uno de sus mayores estandartes en la plantilla, sabe que tiene que negociar por un jugador con nivel para Primera. En ese escenario, el Valencia, que tiene más margen ahora en el Fair Play Financiero, pero que tampoco va sobrado de 'cash' para poner encima de la mesa, tratará de buscar la fórmula para llegar a un acuerdo y firmar al futbolista.

Jugador con un techo muy alto

El futbolista ha sido internacional con las categorías inferiores de la Selección Española, uno de los mejores laterales de LaLiga en las últimas temporadas a pesar del descenso del conjunto catalán, y un perfil de lateral muy equilibrado, con buenas prestaciones defensivas e inteligencia para incorporarse al ataque, además de atesorar un buen manejo de la pelota en fase de construcción. A sus 23 años, además, tiene en el liderazgo uno de sus valores principales y es el capitán del Girona.

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Cuando Arnau irrumpió con fuerza en el campeonato español, de hecho, despertó el interés de clubes muy importantes como el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, además de ser una opción para ir convocado con la Selección Absoluta. El último año del Girona le da ciertas posibilidades al Valencia por un jugador con un techo elevadísimo.

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Fuente: Superdeporte

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