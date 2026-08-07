Del vértigo de Mestalla al ‘bowl’ del Nou Mestalla: el nuevo estadio rebaja en diez grados la verticalidad que hizo único al viejo coliseo

Mestalla inicia este sábado ante el Newcastle la última temporada de su centenaria historia. El tradicional Trofeu Taronaj levanta el telón del teatro de los sueños de la Avenida de Suecia para albergar un programa de representaciones que se prolongará hasta mayo de 2027. Ante el Elche, el vetusto coliseo bajará definitivamente la persiana con la mundanza al nuevo estadio de Cortes Valencianas, dejando sobre el césped, sus gradas y sus entrañas millones de recuerdos.

Hasta esa fecha, cada partido, el primero ante las Urracas, servirá para despedirse y oler, tocar y sentir un estadio único. Y es que Mestalla no solo se ha visto: se ha sentido encima. La grada vertical, levantada casi sobre el terreno de juego, ha sido durante décadas uno de los iconos del coliseo de la Avenida de Suecia, un elemento que explica la presión ambiental del vetusto estadio. De hecho, la cadena BBC lo incluyó en 2019 entre los «siete estadios más intimidantes del mundo».

Su famosa y admirada verticalidad aumentó tras la remodelación de 1998, al superponer el tercer anillo (la Grada de la Mar y el Gol Gran y el Xicotet) sobre el segundo. En este sentido, el segundo anillo ya era un anexo del primero, al formar parte de épocas distintas. José Baixauli, un joven arquitecto valenciano que dedicó su Trabajo de Fin de Grado (TFG), bajo el título Estudio tipológico y estructural de la evolución del actual estadio de Mestalla, analizaba en este diario cómo se ejecutó aquella obra a finales de los noventa. «Ante la obligación de aprovechar al máximo el espacio, se hace una grada tan vertical que hoy no le permitirían. Diría que eso no está en ningún estadio del mundo. El segundo anillo es muy vertical, pero el tercero es brutal, son 45 grados de inclinación y envuelve al campo dando esa sensación tan especial. Mestalla impone por esa verticalidad. Aparte de la necesidad de aprovechar al máximo el espacio, el terreno de juego no está centrado y eso condiciona bastante para adaptarse al entorno urbano», explicaba.

Imagenes de la verticalidad de las gradas de Mestalla / VCF

En cambio, el Nou Mestalla perderá hasta diez grados en su pico máximo de verticalidad respecto al estadio actual. Así, la inclinación de la grada baja o anillo inferior del coliseo de Cortes Valencianas se situaría entre 20 y 24 grados; la grada media, entre 26 y 29 grados; la grada alta, entre 32 y 35 grados; mientras que los llamados pétalos o zonas superiores más verticales, podría alcanzarse los 34-36 grados. En términos simples, Mestalla, en su cúspide, sería entre 20 y 24 grados más inclinado que el anillo inferior del Nou Mestalla, entre 15 y 18 grados más que la grada media, entre 9 y 12 grados más que la grada alta y todavía entre 8 y 10 grados más que las zonas superiores más agresivas del nuevo diseño.

Así será el interior del Nou Mestalla / VCF

El descenso de verticalidad se ciñe a una cuestión meramente técnica. La FIFA establece en su apartado de recomendaciones una inclinación máxima de 34 grados para los recintos deportivos. Eso sitúa los 45 grados del viejo Mestalla en 11 grados por encima del nivel recomendado por el organismo futbolístico. En el Nou Mestalla, la mayor parte del graderío quedaría por debajo del umbral FIFA; solo la grada alta lo rozaría en su extremo superior y las zonas de pétalos podrían superarlo ligeramente.

Grada baja, media y alta del Nou Mestall / VCF

Mark Fenwick, arquitecto del recinto de Cortes Valencianas, defendía recientemente el diseño del Nou Mestalla frente al actual estadio. Fenwick resaltsaba el "bowl potente" del futuro recinto para 70.000 espectadodres, con un diseño que permitirá que el sonido de los miles de seguidores rebote y multiplique la fuerza del campo. De hecho aseguraba que el nuevo campo conservará, a su manera, la esencia intimidatoria del viejo templo de la avenida de Suecia. “Será un estadio capaz de imponer y asustar”, afirmaba el arquitecto, reivindicando que será mejor que el Metropolitano.

En contraposición, rechazaba quedarse en el actual Mestalla por ser un campo “obsoleto” y con carencias en seguridad, accesibilidad, confort y posibilidades de uso. Así, Fenwick reconocía que, pese a que el estadio cumple con la normativa "antigua", en la actualidad no responde a los estándares actuales, apuntandoprecisamente a su "verticalidad" y su altura, ambas señas de identidad del coliseo de la Avenida de Suecia. Tampoco, sentenciaba el arquitecto, ofrece las condiciones necesarias para albergar los usos previstos que sí tendrá en el nuevo recinto.

Visión del Nou Mestalla desde el segundo anillo de uno de los fondos / VCF

La cubierta, el siguiente paso

Por otro lado, el Nou Mestalla entra en una de sus fases más decisivas desde que las obras se reanudaron en enero de 2025. Durante este mes está previsto que se acometa una de sus fases más complejas: el izado de la cubierta del estadio, una operación de ingeniería que se realizará mediante un sistema de 100 gatos hidráulicos sincronizados y que permitirá colocar la cubierta.

En este sentido, cada uno de los 50 pilares ya instalados en el solar de la avenida de Cortes Valencianas dispondrá de dos gatos hidráulicos, hasta sumar un total de 100 equipos que actuarán de forma simultánea y coordinada mediante un sistema informatizado que sincronizará todos los movimientos.

VCF

La cubierta, que tendrá un peso de 4.800 toneladas y protegerá los 70.044 asientos del nuevo estadio valencianista, se apoyará sobre esos 50 pilares de 38 metros de altura y con un peso de más de 30 toneladas cada uno, cuya instalación fue finalizada a principios de junio al igual que el anillo de compresión.

La elevación se realizará de forma progresiva, centímetro a centímetro, para repartir las cargas de manera uniforme y evitar deformaciones en la estructura. Además, los técnicos controlarán de forma permanente el comportamiento de la cubierta y la tensión de los cables durante toda la operación.