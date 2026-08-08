Ferran Torres se sincera: «Ojalá el día de mañana pueda volver a jugar en el Valencia CF»

Ferran Torres no esconde su sentimiento por el Valencia CF. Pese a que hace años que abandonó Mestalla para continuar su carrera lejos del club en el que se formó, el futbolista mantiene intacto su vínculo con la entidad y deja incluso abierta la posibilidad de regresar en el futuro.

«Soy valenciano, valencianista y español, y al que le pese...», aseguraba con rotundidad Ferran en una entrevista al programa Tribuna Deportiva. El futbolista de Foios reconoce haber vivido con especial intensidad los problemas deportivos atravesados por el Valencia durante las últimas temporadas. «El año pasado me quitaron años de vida. Sufro mucho con el equipo. Hasta que no pita el árbitro y ganan el partido tengo las pulsaciones más altas casi que cuando juego yo», confesaba. En este sentido, no ocultaba su valencianismo: «Quiero que ganen, que estén ahí arriba y que vuelva a ser el Valencia, un grande de España y de Europa», afirmaba.

Ferran, disputando la Champions League con la camiseta del Valencia CF / EFE

Ferran tampoco olvida sus primeros pasos en Mestalla ni lo que significó para él alcanzar el primer equipo. «No me olvido de mi debut», recordaba antes de referirse al sufrimiento que le ha provocado observar desde la distancia las dificultades de su antiguo club. «He sufrido mucho. Es complicado y jugar con esas situaciones no es fácil», señalaba. Una sensación de impotencia que todavía resulta mayor por su doble condición de valencianista y exjugador: «Verlo desde fuera y no poder estar dentro y ayudar te da muchos nervios y solo quieres que ganen».

«Irme no significó dejar de ser valencianista»

Uno de los asuntos sobre los que Ferran Torres se mostraba más contundente es su decisión de abandonar el Valencia. El futbolista considera que alrededor de la salida de un canterano siempre existen juicios que no tienen en cuenta las circunstancias personales y profesionales de cada jugador. «Salir del Valencia no es fácil. La gente tiene que comprender que no todos los jugadores somos iguales ni tenemos la misma mentalidad», explicaba en Tribuna Deportiva.

Locura en Foios para recibir a Ferran Torres / M.A Montesinos

En su caso, entendió que había llegado el momento de buscar nuevos retos. «Creía que era el momento de dar un paso adelante en mi carrera y seguir creciendo. Eso no es dejar de ser valencianista; de hecho, lo soy más y soy el primero que lo apoya», reivindicaba. Con el paso de los años, Ferran considera que aquella decisión terminó siendo beneficiosa para su trayectoria. «Al final también hay que ser egoísta y hay que dar pasos para crecer, porque el tiempo me ha dado la razón y mi salida fue acertada», sostiene.

Una decisión profesional que, insiste, nunca rompió su relación sentimental con el Valencia. Tanto es así que no descarta ponerse nuevamente la camiseta del club en algún momento de su carrera. «Eso no quita para que ojalá el día de mañana pueda volver a jugar aquí», reconocía. Y va incluso un paso más allá: «No cierro la puerta a jugar un par de temporadas. No sé cuándo, en un futuro».

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Imagenes de la verticalidad de las gradas de Mestalla / VCF

Mestalla, «el mejor campo de España»

Si hay un elemento especialmente ligado a los recuerdos de Ferran Torres es Mestalla. El jugador habla del estadio valencianista desde la experiencia de quien lo ha vivido tanto desde el césped como desde la grada. «Mestalla es el mejor campo de España, con muchísima diferencia», sentenciaba. Por eso, el futuro adiós al estadio tiene para él una dimensión especialmente emocional. «Por los momentos que he vivido como jugador y aficionado, el día que lo derriben lloraré. Los que somos valencianistas lo sufriremos. Es algo icónico», concluía el héroe del segundo mundial de España.