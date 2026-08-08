Mestalla se prepara para su último Trofeu Taronja

Esta noche, a partir de las 21, el balón echará a rodar en nueva edición del Trofeu Taronja. Será la número 54, pero no será una más, puesto que se trata de la última edición que se disputará en Mestalla. El partido enfrentará a los de Carlos Corberán frente al Newcastle en un encuentro que supondrá también la presentación de la plantilla (o lo que hay de ella, ya que se esperan varias salidas y llegadas de cara al cierre de mercado) frente a la afición valencianista. Se esperá un gran ambiente con más de 35.000 asistentes.

Pero el taronja no es un simple partido; a partir de las 19:30 horas se producirá la apertura de puertas y la llegada del equipo y, desde ese momento, el estadio contará con la banda musical de la Vall d’Uixó. Más tarde, el equipo irá saltando al césped por líneas (porteros, defensas, centrocampistas y delanteros) y formará mirando hacia Tribuna para la habitual fotografía de equipo que tiene lugar tradicionalmente. Antes del inicio del partido, jugadores de la Academia VCF saltarán al terreno de juego con una lona que reproduce mural de Riba-roja del Túria de la Ruta d’Art Urbà en homenaje a la que será la última temporada del Camp de Mestalla. Por último, la banda musical de la Vall d’Uixó y una soprano interpretarán el Himno Regional de la Comunitat Valenciana.

Tal y como ha anunciado el Valencia, contarán con la presencia de los alcaldes de las 18 localidades que se han visto afectadas por los incendios. El partido lo jugarán con la que será durante la temporada la camiseta visitante, la azul con detalles naranjas, que rinde homenaje al mar y a los atardeceres de la costa. Después de la disputa del encuentro, la leyenda valencianista Vicente Guillot será el encargado de hacer entrega al ganador del Trofeu Taronja.

Imagen del "Trofeu Taronja" del año pasado / J. M. López

Será la segunda vez que estos dos conjuntos se enfrenten entre ellos; la primera de ellas fue en la pretemporada de 2008 en el estadio de St. James Park. El Valencia CF perdió por dos goles a uno y el goleador valencianista fue Joaquín Sánchez. El combinado inglés, en su sección femenina, también se medirá al Valencia CF Femenino en el "IV Trofeu TM".

Esto llega después de que la primera plantilla, tanto masculina como femenina, realizara este viernes la tradicional visita a la Real Basílica de la Mare de Déu dels Desamparats, patrona de la ciudad de València. Una visita donde apareció por sorpresa el presidente del equipo e hijo del máximo accionista, Kiat Lim. Antes de eso, también estuvo viendo la que será la nueva casa del equipo, el Nou Mestalla, y cuando todos estos actos concluyeron, no quiso hacer declaraciones. No se sabe a ciencia cierta si Kiat Liam estará presente en el palco para ver el partido.

Con la plantilla sin rematar

Pese a que se trata de la presentación oficial de la plantilla, esta no está cerrada ni mucho menos. Se esperan varias salidas de aquí al 2 de septiembre y algunos candidatos a hacer las maletas son André Almeida y Alberto Marí. También se esperan llegadas, como la de un lateral derecho; suenan Arau Martínez, Chirino y Ehizibue, la de algún jugador de banda para suplir la baja de larga duración de Diego López y la de un portero suplente que asegure una competencia de nivel para Dimitrievski.

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Aunque falten jugadores, el Valencia tiene su columna vertebral prácticamente completa, con los centrales y el lateral izquierdo cerrados, un centro del campo apuntalado con Guido y Javi Guerra y con Hugo Duro y Sadiq en la delantera.