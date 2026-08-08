Primer gol del valenciano Carlos Espí con el Real Madrid

Carlos Espí ya tiene su primer tanto con la camiseta del Real Madrid. El delantero valenciano, fichado del Levante, inauguró su cuenta goleadora contra el Ferencváros después de una brillante acción colectiva del conjunto dirigido por Mourinho.

La jugada comenzó con una combinación de enorme calidad entre Endrick, Güler y Valverde. Los tres futbolistas hilvanaron una buena secuencia de pases hasta dejar el balón en una posición inmejorable para Espí, que no perdonó ante el guardameta y definió con contundencia para celebrar su primer gol como madridista. Su definición al primer toque, de mucho nivel.

Esta fue su carta de despedida

"A pesar de los últimos días intensos vividos, quería despedirme del club que ha sido mi casa durante todos estos años.

El Levante UD fue el club que apostó por mí desde joven, el lugar donde crecí como futbolista y como persona, y donde empezó el camino que hoy me lleva a afrontar un nuevo reto.

Quiero dar las gracias a todas las personas que han formado parte de esta etapa: compañeros, entrenadores, cuerpo técnico, personal del club y a todos los que, de una forma u otra, me han ayudado a llegar hasta aquí. Siempre me he sentido muy querido y eso es algo que llevaré conmigo para siempre.

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Y, por supuesto, gracias a la afición. Desde el día de mi debut en el Ciutat, vuestro apoyo y vuestro cariño han estado siempre presentes. Siempre habéis estado ahí y habéis sido fundamentales para mí durante todos estos años. Os llevaré siempre conmigo. Me marcho con la tranquilidad de haber dado todo lo que tenía cada vez que defendí este escudo y con el orgullo de haber defendido estos colores.