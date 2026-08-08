Simeone, sobre Julián Álvarez: "La situación es clara, el club ha tomado una decisión"

El futuro de Julián Álvarez sigue siendo uno de los culebrones del mercado. El delantero argentino rompió su silencio durante el Mundial y dejó clara su intención de abandonar el Atlético de Madrid. "Hablé con la gente del club, con los que tenía que hablar. Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño", aseguró tras el partido de Argentina ante Austria.

En ese sentido, el FC Barcelona mantiene a Julián como una de sus prioridades para reforzar la delantera. No obstante, el problema para el Barça sigue estando en la posición del Atlético. El club rojiblanco no contempla facilitar la salida de su delantero y Miguel Ángel Gil Marín ya ha sido contundente al respecto: "No aceptamos 100 millones por Julián Álvarez ni aceptaremos ni 150 ni 200". El Atlético insiste en que quiere seguir contando con el argentino.

Julián Álvarez celebra un gol en las semifinales contra el Arsenal / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Las palabras de Simeone

En este escenario, Diego Simeone también ha hablado sobre la situación del delantero y ha optado por poner el foco en el presente deportivo y en la postura que mantiene la entidad rojiblanca. "La situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien", afirmó el técnico argentino, en referencia a la postura del club respecto al futuro de su delantero.

Simeone, además, quiso dejar claro que, pese al ruido alrededor de su futuro, el Atlético sigue contando con Julián como una pieza importante de su proyecto. "Desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un jugador como Julián y le ayudaremos para que siga creciendo y mejorando", añadió.

El entrenador del Atlético, Diego Pablo Simeone, durante el partido de ida de las semifinales de la Liga de Campeones / EFE/Kiko Huesca

El técnico argentino también comparó la situación de Julián Álvarez con la que vivió Antoine Griezmann durante su etapa en el Atlético. Simeone recordó que el francés tuvo que marcharse y posteriormente regresar al conjunto rojiblanco, demostrando de nuevo sobre el terreno de juego su calidad y jerarquía. "Tuvimos un pasaje estos años con Antoine, que se tuvo que ir y volver y tuvo que demostrar en el campo la calidad y la jerarquía que tiene y no veo otro camino que trabajar desde lo deportivo", explicó.

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Estas palabras reflejan la posición de un Atlético quiere seguir disfrutando de Julián Álvarez y no contempla, al menos por ahora, facilitar su salida. La situación llega, además, a un momento decisivo. Julián está llamado a reincorporarse a la disciplina rojiblanca y su actitud en su regreso puede resultar determinante para conocer si el pulso entre el jugador, el Atlético y el Barça entra en su recta final.