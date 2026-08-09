Castro: «Quiero un equipo aguerrido que luche por todo»

Con el punto y final a la pretemporada del Levante UD, el entrenador Luís Castro ha realizado una valoración en los medios oficiales del club, de lo que ha sido este periodo de preparación estival con vistas al inicio de la competición, previsto para el próximo fin de semana.

LaLiga arrancará el próximo fin de semana y, con vistas al campeonato liguero, el mister tiene claro los rasgos con los que quiere que se identifique a los suyos: «Un equipo aguerrido que vaya a luchar por todo, que quiere intentar ganar todos los partidos y juega para ganar. Juegue contra quien juegue y donde juegue, es un equipo que va a tener una identidad de querer ganar. Sabemos que somos un equipo que va a sufrir también, pero creo que el equipo tiene que tener la identidad del club. No tener miedo a nadie y cuando tengamos que sufrir, sufrir todos juntos», recalca.

El técnico repasó las sensaciones que le deja el equipo tras esta fase previa a la temporada. Castro asegura que son «buenas». «Al principio no tienes a todos los jugadores, están viniendo poco a poco. Es normal, y más en un año de Mundial que el mercado empieza a moverse más tarde. Los últimos partidos no hemos estado mal, el equipo ya tiene algunos conceptos de lo que queremos y ahora ya estamos trabajando más pequeños detalles. Es bueno hacerlo ahora antes de que empiece la temporada», comenta.

Luís Castro también se refirió a la afición. El técnico solo pide «que continúen igual. Si lo pueden hacer mejor, bien, pero creo que es difícil hacerlo mejor. Hemos visto partidos que hemos ganado porque la afición ha estado con nosotros en momentos complicados y hemos jugado con un jugador más».

Las nuevas incorporaciones, en sus primeros días como levantinistas, destacaron la buena acogida que han recibido por parte del vestuario granota. En este sentido, el entrenador reconoce que «somos un club muy familiar y cuando fichamos jugadores intentamos siempre mirar que sean buenas personas y que tengan un carácter bueno para el club que tenemos». Por ello, afirma que «es muy fácil trabajar con este grupo y eso te da una ventaja muy grande cuando estás peleando por cosas difíciles».

Luís Castro también puso en valor la voluntad de los nuevos futbolistas de vestir la camiseta levantinista. «Es muy importante para nosotros que cuando fichamos un jugador tenga ganas de venir. Los que están aquí han venido al cien por cien, querían venir y eso para nosotros es muy importante», señaló. El equipo también se ha nutrido de jóvenes futbolistas de la cantera. Para el entrenador, estos jugadores aportan «calidad» porque «están preparados, están bien trabajados». «No tenemos los mismos recursos que otros clubes para ir a buscar otros jugadores, pero el potencial de los que están aquí es muy bueno. Ya lo vimos el año pasado con algunos que jugaron que fueron importantes para hacer lo que teníamos que hacer y creo que este año vamos a tener alguna que otra sorpresa, lo que es muy bueno para nosotros», matizó el entrenador portugués.

Por último, también se mostró feliz por el buen inicio del valenciano Carlos Espí en su nueva etapa en el Real Madrid. «Sabíamos que iba a salir, tarde o temprano. Estamos muy contentos porque va a un club importante donde sabemos que puede aportar cosas importantes a un club como el Real Madrid. Está creciendo todavía. Cuando miras los meses que lleva jugando y lo que ha hecho, es increíble. Ha estado tres o cuatro meses jugando con regularidad, pero estamos todos muy contentos por él», admitió.