El Léleman Conqueridor ha cerrado las últimas renovaciones de cara a la temporada 2026-2027: Nacho Huerta, Luis Vidal y Manu Furtado. El conjunto valenciano ha mantenido un bloque de siete jugadores respecto a la campaña anterior. "Los dos centrales y el colocador se suman a la continuidad en el proyecto junto a Aharón Gámiz, Javier Mengod, Javier Monfort y Juanmi González. Desde el banquillo, Paulo Renan Bertassoni será quien dirija a sus recientes compañeros de vestuario", han informado fuentes del club valenciano.

El club vuelve a apostar por la pareja de centrales que le han dado un salto de calidad al equipo en los últimos años. Carlos Manuel Furtado llegó a Valencia hace dos temporadas tras dejar su sello en CV Guaguas y se ha convertido en un jugador de garantías para el Conqueridor. La temporada pasada tuvo un inicio complicado con su lesión en las primeras jornadas que lo alejaron hasta mediados de febrero. El de Cabo Verde fue una de las grandes ausencias durante la campaña y cuando regresó a su nivel competitivo demostró por qué es una pieza importante del proyecto.

En esa plaga de lesiones que padeció el club la temporada pasada también se encontraba Luis Vidal. El 6 de enero, en el debut europeo del Conqueridor, el central jugó su último punto con el equipo tras una grave lesión. El equipo acusó su baja y no pudo contar con su capacidad en la red en el tramo más importante del año. "Ahora, en su cuarta temporada en Valencia, el jugador cubano tendrá la oportunidad de volver a demostrar su talento con tan solo 25 años", se felicitan estas fuentes del Léleman Conqueridor.

La posición de colocador en el Léleman Conqueridor lleva el nombre de Nacho Huerta. El número 10 ha vivido todas las etapas del equipo incluso antes de la refundación. Con nueve temporadas a sus espaldas, el jugador valenciano ha sido testigo del crecimiento del club y continuará formando parte del vestuario un año más.

Con estas últimas renovaciones el Léleman Conqueridor afianza jugadores clave del proyecto. El club anunciará muy pronto las nuevas incorporaciones que elevarán todavía más el nivel de la plantilla para volver a estar situados entre los mejores equipos de Superliga. "Hasta seis jugadores se sumarán a la próxima temporada, con algunas caras conocidas, perfiles internacionales y jugadores que ya han demostrado en la Superliga su talento", concluye el comunicado del equipo.