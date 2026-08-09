Quique Llopis quiere reinar en Europa

Quique Llopis, poco dado a la broma en público, se ha desinhibido y ha contado que si logra ganar el Campeonato de Europa, que se celebra en Birmingham desde mañana lunes al próximo domingo, día 16 de agosto, se teñirá de rubio. Si Gavi ya pasea con el pelo rosa, por qué no él de rubio. La anécdota viene a decir algo más profundo, que semanas después de cierta preocupación por unas molestias, el vallista de Bellreguard viaja a Inglaterra relajado. Hace dos años, en Roma, fue segundo y el pupilo de Toni Puig no va a conformarse con menos. La delegación valenciana cuenta también con tres saltadores de longitud, Fátima Diame, Eusebio Cáceres y Lester Lescay, que tienen complicado, pero no imposible, dar la sorpresa, y una joven debutante, Andrea Sales, la lanzadora de martillo de 19 años que va a aprender.

Lescay y Cáceres, ya en su séptimo Europeo a los 35 años, igualando el tope del marchador Chuso García Bragado, serán los primeros en competir. El lunes por la mañana tienen la clasificación de longitud. Para pasar a la final tienen que hacer un salto de 8,15, o superior, o acabar el concurso entre los 12 primeros. El alicantino, de Onil, tiene a nueve rivales con una marca de la temporada mejor que la suya (8,19), mientras que el cubano nacionalizado, que entrena en Guadalajara con Luis Felipe Méliz, llega con un registro de 8,22.

Fátima Diame se presenta mejor colocada. La valenciana, que, como Cáceres, entrena con Iván Pedroso, ha saltado 6,85 este año y tiene a seis contrincantes por delante en la lista del año. Ella está convencida de que en sus piernas hay un salto mucho más largo que viene esperando desde hace tiempo y el Alexander Stadium, con un aforo de 18.000 espectadores, sería el escenario perfecto para realizarlo.

El ranking no señala a Llopis entre los favoritos. La temporada no ha sido todo lo buena que él preveía y de momento solo ha podido correr en 13.31, muy lejos de su marca personal (13.09). Pero si algo ha distinguido la carrera del valenciano ha sido que siempre ha terminado las competiciones mejor de lo que decía el ranking del año. Todo un subcampeón de Europa y del mundo bajo techo, además del cuarto puesto olímpico, tiene que acudir sin complejos.

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La más joven de los valencianos y toda la selección española es Andrea Sales. A sus 19 años, la alumna de Toni Simarro no puede tener otro objetivo en Birmingham que aprender y acercarse a su marca personal (70,58).