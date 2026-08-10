Eusebio Cáceres y Lester Lescay vuelan en Birmingham y se meten en la final de longitud

El Campeonato de Europa Absoluto de Atletismo que se celebra en Birmingham, del 10 al 16 de agosto, no podía haber empezado de mejor forma para los atletas valencianos. Este lunes, en la primera sesión Eusebio Cáceres y Lester Lescay lograban su gran objetivo de meterse en la gran final de salto de longitud. Eusebio Cáceres logró una plaza entre los mejores gracias a un mejor salto de 8.24 (con +3,1 de viento) mientras que Lester Lescay se clasificó con 8.03 (+0,8). Cáceres, que a sus 35 años atraviesa una segunda juventud, se metió en la final logrando además plusmarca personal y la cuarta mejor marca de la sesión clasificatoria. Cáceres entra así en por la puerta grande la gran final que se celebrará este martes 11 de agosto a partir de las 21:10 horas.

Triplete español en longitud

El atletismo español logró un pleno total en la calificación de longitud ya que a la gran actuación en el foso de los dos representantes valencianos, se unió Jaime Guerra que también se mete en la final con un mejor salto de 8.12 (+2,7), sexta mejor marca de todos los participantes.

Eusebio Cáceres vuelve a reencontrarse con una final de un Europeo tras su ausencia de Roma 24. El atleta de Onil lograba el pasaporte al Europeo tras una gran actuación en el pasado Campeonato de España Absoluto celebrado en Málaga y en Birmingham está viviendo su séptimo Europeo. Cáceres, de nuevo estará en la gran final continental. Su primer Europeo fue en 2010, en Barcelona, donde batió el récord de Europa sub20 con un salto de 8,27. Aquel joven rebosante de talento ha ido superando importantes escollos y ha chocado una y otra vez contra los podios de las tres grandes competiciones, incluido el Europeo, donde el saltador de Onil ha sido finalista en cuatro ocasiones (Birmingham será la quinta) incluido, cómo no, un par de cuartos puestos (Zúrich 2014 y Múnich 2022). El atleta entrenado por Iván Pedroso llegaba a Birmingham décimo en el ranking europeo del año (8,19).

Por su parte, el castellonense Lester Lescay, 24 años, ya sabe lo que es ganar una medalla continental, tras el bronce que ganó en el Europeo ‘indoor’ de 2025. Atesora una marca personal de 8,37 (todavía como cubano, antes de la nacionalización). El atleta entrenado por Luis Felipe Mélix ha saltado 8,22 este año y llegaba a Birmingham noveno en el ranking.

Eusebio Cáceres se mostró muy satifecho no sólo por la clasificación sino porque no aparecieron las molestias físicas que le impidieron rendir al máximo nivel en la final del Campeonato de España: "No he notado nada, estoy contento". El de Onil, incluso se sorprendió de haber saltado tanto: "creía que el salto no había sido tan bueno, sabía que había metido mejor la cadera pero cuando he visto el 8.24 me ha sorprendido bastante así que perfecto, a estar tranquilo y a ver mañana en la final".

Lester Lescay / RFEA

Fátima Diame, la tercera valenciana en longitud

Tras la clasificación para la Final de Eusebio Cáceres y Lester Lescay, el atletismo valenciano buscará el triplete en el foso con el concurso en la competición femenina de Fátima Diame, que entrará en acción en la penúltima jornada, el sábado 15 a las 12:50 horas con la calificación. La valenciana, firme candidata también al podio, disputaría la final el domingo a partir de las 21:00 horas si logra clasificarse.

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Además de los tres lanzadores, en el Campeonato de Europa hay otros dos atletas valencianos, Quique Llopis, que aspira al oro en los 110 metros vallas y Anndrea Sales, en lanzamiento de martillo.