El 'Taronja' también se le atraganta al Valencia CF de Lim

El Valencia CF, a diferencia de muchos de sus rivales ligueros, no comenzará su aventura en la competición doméstica hasta dentro de casi dos semanas, cuando el Celta de Vigo visite Mestalla para dar inicio al último curso del templo valencianista. Sin embargo, a la espera de ese momento de arranque competitivo para los de Carlos Corberán, uno de los últimos ensayos previos al estreno de la temporada 2026-27 -el Trofeu Taronja, con el duelo el miércoles ante el CD Teruel aún en la recámara- se cerró el pasado sábado con pitos, peticiones de dimisión contra el técnico y, sobre todo, una derrota contra el Newcastle United (1-2) que mostró a las claras las carencias de una plantilla que necesita varias piezas si desea dar un paso adelante. Un tropiezo que, además, deja otra muesca en el historial de Peter Lim como máximo accionista del Valencia CF: nunca ha sido capaz de encadenar tres victorias seguidas en su propio trofeo bajo su mandato.

Y es que desde que el singapurense comprara el club en el verano de 2014, se han disputado hasta doce ediciones del campeonato valencianista. Los blanquinegros, en ese tiempo, solo han conquistado poco más de la mitad, concretamente siete. El resto se le han 'atragantado', algo que no pasaba con tanta asiduidad en unos inicios de siglo en el que el club solo perdió tres ediciones -la de 2007 frente al Parma, la del 2005 ante el Udinese y la de 2003, contra el Real Madrid en penaltis- celebradas entre 2000 y 2013. Una muestra más, aunque sea en un partido simbólico a la par que amistoso, de cómo el proyecto valencianista se ha ido deteriorando con el paso de las temporadas.

Derrotas italianas e inglesas

Porque por contra, desde que se culminara la adquisición, el conjunto valencianista ha perdido las ediciones de 2015 -frente a la Roma y por 1-3-, de 2017 -cuando cayó derrotada por 1-2 frente a la Atalanta- y, también, en el año 2019 en el que el 'verdugo' fue el Inter de Milán en los penaltis. Actualmente, pese a venir de dos triunfos contra Torino y Eintracht en las dos últimas ediciones, el resultado este pasado fin de semana contra el club 'magpie' -curiosamente, la anterior derrota en el trofeo blanquinegro también fue contra un equipo llegado de Inglaterra, en concreto el Aston Villa en 2024- volvió a dejar notas preocupantes pese a iniciarse el partido con el gol de Filip Ugrinic abriendo el marcador.

Y es que el equipo del noreste de Inglaterra -que no arrancará la Premier hasta dentro de dos semanas- llegaba a Mestalla aún falto de rodaje, con un nuevo entrenador como Matthias Jaissle que apenas acumulaba unos días en el cargo, algunos de sus titulares lesionados y con varias caras de su filial -como el lateral improvisado Miodrag Pivaš- en el once inicial. Este hecho no evitó que acabaran remontando a un equipo local que, pese al buen inicio, acabó lastrado por la expulsión de José Luis Gayà pasada la media hora y que en el segundo tiempo apenas contó con ocasiones de peligro más allá de una acción de Danjuma que no inquietó la portería del Newcastle.

Ugrinic celebra su gol contra el Newcastle, el pasado sábado. / Fernando Bustamante

A la espera fichajes

Asimismo, el juego y los experimentos de Corberán -como el de colocar dos laterales izquierdos como carrileros en una defensa con tres centrales- tan solo demuestran que la necesidad de refuerzos es urgente. Entre esas incorporaciones, la prioritaria es encontrar un lateral derecho titular, una posición en la que el conjunto valencianista está apretando para cerrar cuanto antes a Arnau Martínez. Un fichaje -al alcance después de que se aumentara el Fair Play Financiero del equipo- que en las últimas horas ha contado con una mayor predisposición del futbolista a llegar a València, pero que todavía necesita del necesario acuerdo con su actual club, el Girona.

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Eso sí, esta no es la única apuesta a acometer. Los extremos, con los lesionados Diego López y Rioja, siguen cojos, mientras que también se ha estado buscando un portero suplente. Todo ello a la espera de salidas que pueden abrir la puerta a más fichajes y completar una plantilla que, a menos de dos semanas de arrancar la liga, sigue todavía necesitada de caras nuevas.