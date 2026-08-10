El Valencia CF jugará con el CD Teruel coincidiendo con el eclipse

El Valencia CF, después de su derrota contra el Newcastle United el pasado sábado en el último Trofeu Taronja que vivirá Mestalla, ya ha escogido rival para seguir preparándose antes de que los enfrentamientos ligueros comiencen. Será el CD Teruel, equipo que milita en el Grupo B de la Primera Federación -la tercera categoría del fútbol español- el que sirva de piedra de toque para los de Carlos Corberán a la espera de que, ya la próxima semana -concretamente el 22 de agosto-, sea el Celta de Vigo el que visite el coliseo blanquinegro para el arranque de la competición doméstica. El enclave escogido para este partido contra el conjunto aragonés será el Estadi Antonio Puchades. Sin embargo, ha sido otro dato el que ha llamado la atención. Y es que el choque coincidirá con el fenómeno que marcará la semana, el eclipse de sol, aunque sea durante su tramo final.

Eclipse empezado

No en vano, la hora escogida para el encuentro son las 18 horas. O lo que es lo mismo, que la segunda parte se debería disputar entre las 19.00 y las 19.45 horas, justo varios minutos después de que haya dado comienzo el fenómeno astronómico, cuyo inicio parcial está señalado para las 19.38 horas. Es decir, que aunque sean unos pocos minutos, el eclipse y el partido coincidirán.

La decisión, más allá de la necesidad de continuar un rodaje deportivo que debería tener nuevos enfrentamientos anunciados en las próximas horas, llama la atención si se tiene en cuenta que otros enfrentamientos previstos para este día han sido cambiados de horario. Uno de ellos, sin ir más lejos, involucra al propio Valencia Femenino, que finalmente se medirá también en el Puchades al Levante UD Femenino ese mismo día 12, pero a las 9.30 horas. Para el partido ante el CD Teruel, el club ya ha anunciado que exclusivamente los Socio VCF tendrán entradas, contando con la posibilidad de ir con un acompañante al encuentro.

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Aplazamiento

La apuesta por este choque previo se da debido al aplazamiento de la jornada 1, la misma que debe medir al Valencia CF contra el Real Betis y que en un inicio estaba calendarizada para este fin de semana. Sin embargo, fue el Mundial y la obligación de que los jugadores puedan tener unas vacaciones mínimas después de competir de 14 días los que trastocaron esa previsión, ya que los verdiblancos pidieron el aplazamiento al tener a un internacional como Lo Celso disputando la final del torneo. LaLiga aceptó y el Valencia-Betis se jugará en Mestalla el martes 25 de agosto a las 21 horas.