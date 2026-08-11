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La ausencia de Diomande eclipsa la visita del Real Madrid al Teresa Herrera

Mourinho deja en Madrid al marfileño, que no debutará con los blancos en Riazor como se había deslizado desde el club

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé.

Mourinho habla con algunos de los últimos incorporados a la pretemporada blanca: Konaté, Cucurella, Diomande y Mbappé. / Real Madrid

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

José Mourinho ha decidido dejar en Madrid a las estrellas mundialistas del Real Madrid, que no viajarán hasta Riazor para medirse al Deportivo en el Trofeo Teresa Herrera. Los últimos incorporados (Cucurella, Mbappé, Konaté y Tchouameni) se quedan trabajando en Valdebebas y verán el partido por televisión. La noticia más sorprendente es que Yan Diomande, el marfileño fichado por los blancos por 135 millones de euros, lo que le convierte en el fichaje más caro de la historia del club blanco, tampoco estará en la expedición. El extremo, que lleva unos días ejercitándose con sus nuevos compañeros en Valdebebas, no ha sido incluido por Mourinho, que prefiere dejarle en Madrid siguiendo la preparación de la pretemporada. Por lo tanto, no se producirá el ansiado debut del flamante refuerzo blanco.

La convocatoria que trasladará el Real Madrid a A Coruña es muy parecida a la que jugó los encuentros de pretemporada en Austria ante la Fiorentina y en Hungría ante el Ferencvaros. Sí estarán Dumfries, Bernardo Silva y Carlos Espí, tres de los refuerzos de este verano, y liderará el equipo un Vinícius que tiene que ponerse aún a punto porque no lleva muchos entrenamientos. Regresa Huijsen, que arrastraba unas molestias y sigue quedándose fuera Raúl Asencio, al que el club le busca destino. Junto a ellos se suman los canteranos que están apareciendo esta pretemporada en el conjunto de Mourinho con asiduidad como el central Joan Martinez, el centrocampista Cestero o el extremo Alexis Ciria.

Los blancos disputarán ante el Deportivo la LXXXI edición del Trofeo Teresa Herrera, que se disputará en Riazor (miércoles, 21:00 horas). Unos minutos después de que se produjo el anunciado eclipse, que en A Coruña se apreciará perfectamente, lo que va a atraer a muchos curiosos a la ciudad herculina para presenciar este fenómeno.

CONVOCATORIA DEL REAL MADRID:

Porteros: Lunin y Sergio Mestre.

Defensas: Huijsen, Trent, Á. Carreras, Rüdiger, Dumfries, Joan Martínez, Lamini y Mario Rivas.

Centrocampistas: Camavinga, Valverde, Arda Güler, Bernardo, Cestero, Lacosta y Alexis Ciria.

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Fuente: El Periódico

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