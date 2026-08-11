Quique Llopis arranca la búsqueda de la corona europea

El 12 de agosto es una fecha que el valenciano Quique Llopis tiene grabada en rojo en su agenda desde hace muchos meses y no precisamente por el eclipse solar, sino porque es la el Día D para el de Bellreguard en el Campeonato de Europa de Atletismo que se está celebrando en Birmimgham. Quique Llopis aspira a convertirse este miércoles en el nuevo rey de las vallas cortas en Europa. Llopis, lo tiene claro, quiere el oro en los 110 m.v. No se conforma con menos. Tras la medalla de plata en Roma 2024, Quique quiere subir el último escalón y colgarse el oro en la cancha británica.

Directo a semifinales

Aunque en principio estaba previsto que tanto Quique Llopis como su gran rival en España y compañero ahora de selección, Asier Martínez, tomasen parte en la primera ronda de clasificación que se ha celebrado en la mañana de este martes 11, finalmente ambos atletas se han librado del trámite y la organización del Europeo los ha situado directamente en la ronda de semifinales. Un riesgo menos para Quique Llopis, quien por calidad y marcas no debe tener problemas para alcanzar la final pero en una disciplina tan técnica como las vallas, cualquier carrera supone siempre un riesgo.

Semifinales y final

Este miércoles, a las 20.55 horas (hora española, una menos en Birmingham), Quique Llopis junto a Asier Martínez, afrontará las semifinales de los 110 m.v. en busca de un puesto en la gran final que se celebrará también este miércoles 12 a las 22.47 horas (hora española). Será la prueba que cierre la jornada del miércoles. Tanto las semifinales como al final podrán seguirse en directo por Teledeporte que retransmite íntegramente el Europeo.

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Tras la medalla de plata lograda en el Campeonato del Mundo indoor en los 60 m.v. Llopis busca el oro en los 110 m.v. del Europeo. Llopis llega a Birmingham después de haber protagonizado siete comparecencias desde el pasado mes de mayo. Hasta la fecha, su mejor crono del curso estival ha sido 13:31 (en Doha, el 19 de junio). Con esta marca, el atleta FER ocupa el 14º puesto en el ranking europeo de 2026. Ese ranking lo encabeza el belga Michael Obasuyi (13:10). Aunque el ránking lo situaría lejos de los primeros puestos, a nadie escapa que Quique Llopis es uno de los más firmes candidatos a subir al podio en Birmingham y de hecho, el de Bellreguard sólo se 'conforma' con el oro.