Semana Arnau Martínez en el Valencia CF

Las tres partes coinciden. El Valencia CF quiere a Arnau Martínez por delante de las demás alternativas que le quedan vivas en el mercado. Arnau quiere jugar en Mestalla y el Girona FC quiere vender. Eso sí, hay un obstáculo que debe salvar Ron Gourlay, CEO de Fútbol valencianista: Quique Cárcel, director deportivo del club catalán, al menos de puertas hacia fuera, se mantiene firme en solicitar por el lateral derecho una cantidad próxima a la cláusula de rescisión, ocho millones de euros.

Esta se presenta como una semana clave en la operación. Si el Girona necesita concretar salidas para obtener margen en el Fair Play Financiero, el Valencia se ha lanzado a por Arnau con la premura de darle al entrenador, Carlos Corberán, el lateral derecho titular que urge antes de comenzar LaLiga el sábado 22 de agosto ante el Celta en Mestalla. El polivalente defensa catalán es el elegido por delante de Chirino, cuyo precio, con una cláusula de 15 millones de euros en el Almería, todavía es más elevado.

A lo largo de la pasada semana, el Valencia y los agentes de Arnau acercaron significativamente sus posturas en busca de un acuerdo sobre las bases de un contrato de larga duración. El entendimiento con el jugador está muy próximo —en torno a tres millones brutos anuales y cinco temporadas—, y esa es la razón por la que los clubes ya están al habla con Gourlay, tratando de que el Girona afloje sus condiciones: la petición de un traspaso que rebase los siete millones y quede cerca de la cláusula.

El escollo a salvar en estos momentos es el Girona, aunque la urgencia de vender y tomar aire en el FPF puede acabar jugando a favor del Valencia. Los catalanes, en principio, no son partidarios de que el traspaso contemple otras alternativas que no pasen por un fijo importante que se aproxime a los ocho millones de la cláusula. Eso es lo que transmite a su entorno el club del norte de Cataluña.

Arnau Martínez, capitán del Girona FC / Girona FC

Las primeras intenciones del Valencia, ofrecer alrededor de cuatro millones más bonus, no serían ni mucho menos suficientes para convencer al Girona, más partidario de, si el Valencia no alcanza esa cifra, contraofertar con la opción de quedarse un porcentaje considerable de los derechos económicos del futbolista. Esto le reportaría ingresos extra en el futuro en el caso de una venta posterior, sin dejar de jugar con los bonus por objetivos mientras Arnau defendiera la camiseta del VCF.

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La semana se antoja muy intensa a la caza del lateral derecho, con Arnau Martínez como protagonista principal en el mercado de fichajes del Valencia.