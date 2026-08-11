El Valencia Basket podría esperar hasta mediados de octubre para completar su plantilla

El Valencia Basket ha hecho los deberes este verano y ha sido capaz de reconstruir en tiempo récord su plantilla para afrontar una temporada 2026-2027 repleta de retos en la que defenderá el título de campeón de la Liga Endesa, volverá a ser anfitrión de la Copa del Rey y tratará de repetir la gesta de meterse en la Final Four de la Euroliga. Y todo ello, con nuevo técnico en el banquillo, Xavi Albert y con una plantilla renovada. El Valencia Basket es uno de los equipos que mejor y más rápido ha sabido moverse en el mercado para construir un nuevo proyecto de garantías. Tras los fichajes de TJ Shorts (Panathinaikos), Gonzalo Corbalán (Recoletas Salud San Pablo Burgos), Dylan Osetkowski (Partizan), Mario Saint-Supéry (Gonzaga), Lucas Marí (Vermont), Mo Gueye (Windy City Bulls) y Armoni Brooks (ASVEL, cesión), sólo falta para completar la primera plantilla cerrar el fichaje de un ala-pívot, algo que se está complicando en las últimas semanas.

Muchos equipos en busca de jugadores

El mercado a estas alturas es ya muy escaso y hay muchos equipos de Euroliga buscando interiores para completar su roster. El Valencia Basket es uno de ellos, aunque en el caso taronja, la situación no es tan 'desesperada' ni mucho menos como la de equipos como el Baskonia que necesita dos interiores o el ASVEL, obligado a reconstruir su plantilla tras la desmantelación que ha sufrido por problemas económicos. Y mientras, los jugadores 'fichables' y con nivel suficiente para afrontar la Euroliga y la exigente Liga Endesa, están aún a la espera, sin mover ficha. Todo depende ahora de la NBA. Muchos jugadores, como es el caso de Trendon Watford, al que pretendía el Valencia Basket, apuran sus opciones de hacerse un hueco en el roster definitivo de algún equipo NBA.

A la espera de los descartes

Por este motivo, los descartes de la NBA marcarán un punto de inflexión en el mercado de fichajes para muchos equipos de Euroliga, como es el caso del Valencia Basket. Los taronja, que de momento, pueden empezar la temporada sin problemas con los jugadores que disponen, parecen dispuestos a esperar a que la NBA suelte algún jugador de nivel con el que completar la plantilla. El club no está dispuesto a fichar por fichar. Se busca un jugador de garantías y nivel suficiente y si hay que esperar, Luis Arbalejo y su equipo, están dispuestos a hacerlo.

Hasta mediados de octubre se podría demorar

Esto podría alargar la llegada del ansiado ala-pívot incluso hasta mediados de octubre. El 29 de septiembre se pondrán en marcha los trainning camp y el 3 de octubre comenzarán los partidos de pretemporada para los equipos NBA. Las franquicias dispondrán hasta el día 19 de octubre para anunciar los rosters definitivos para el Openning Day, es decir, los jugadores con los que comenzarán la temporada que arrancará de forma oficial el 20 de octubre.

En estos momentos y hasta que los equipos NBA elijan a su equipo defintivo, las plantillas son muy amplias. Los equipos pueden tener hasta 21 jugadores incluyendo los que tienen contrato two-way. Cuando empiece la temporada oficial, las plantillas deben reducirse a 14 ó 15 jugadores además de hasta 3 jugadores two-way. Por tanto, entre el 3 de octubre cuando empiezan los amistosos y el 19 en el que los equipos deben anunciar su lista de jugadores, habrá una larga lista de descartes y es ahí cuando intervendrán los equipos Euroliga, como el Valencia Basket, para 'pescar' algún jugador que se acomple a sus necesidades.

Cuando un equipo NBA 'corta' a un jugador con contrato, lo sitúa en la lista de 'waivers' y se abre un plazo de 48 horas para que el resto de equipos NBA se haga con sus servicios si le interesa dicho jugador. Si ningún equipo lo reclama, tendría otras vías como incorporarse al equipo filial de la franquicia, la G League o convertirse en agente libre y por tanto, podría fichar por cualquier equipo y en este caso, Europa y la Euroliga suele ser la principal preferencia de los descartes NBA.

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Sin prisas

El Valencia Basket tiene el juego exterior resuelto con los fichajes de Armoni Brooks, TJ Shots, Omari Moore, Lucas Marí, Gonzalo Corbalán, Mario Saint-Supéry y Álvaro Cárdenas. A ellos se unen los versátiles Josep Puerto y Kameron Taylor. Por su parte, el juego interior, pese a que aún falta una última pieza, también tiene de momento suficientes efectivos para hacer frente a las primeras semanas de competición tanto en Liga como Euroliga con Dylan Osetkowski , Mouhamadou “Mo” Gueye , Nate Reuvers, Neal Sako y Yankuba Sima. Es decir, Xavi Albert dispone de momento de tres 'cincos': Reuvers, Sako y Sima y dos 'cuatros': Osetkowski y Gueye. El objetivo es tener tres jugadores por posición para afrontar con garantías una temporada muy larga con cerca de un centenar de partidos por lo que falta aún en la ecuación un 'cuatro'. De momento, el equipo puede funcionar con Gueye y Osetkowski e incluso Puerto podría reforzar la posición de '4' si hiciera falta. Por ello, el Valencia Basket no quiere precipitarse y sólo fichará cuando encuentre un ala-pívot cien por cien fiable.