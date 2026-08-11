El Valencia CF cambia su último amistoso antes del estreno liguero: el Hércules CF será el rival
El conjunto de Carlos Corberán sustituye al Ibiza por el club alicantino y cerrará su pretemporada el 13 de agosto en el Antonio Puchades, antes del estreno liguero ante el Celta en Mestalla
Este miércoles, el club se medirá al CD Teruel, cuyo final de partido coincidirá con el eclipse de sol
Álvaro García-Granero
El Valencia CF afrontará sus dos últimos partidos de preparación antes del inicio liguero frente al RC Celta en Mestalla, correspondiente a la segunda jornada de LaLiga. La primera fecha del campeonato queda aplazada por la presencia de jugadores internacionales en el Mundial, como ocurre en el caso del Real Betis con Giovani Lo Celso. Con este escenario, el conjunto de Carlos Corberán mantiene su hoja de ruta para llegar al debut con el mayor ritmo competitivo posible. El plan inicial contemplaba un doble compromiso ante el CD Teruel, mañana día 12 y cuya finalización coincidirá en pleno eclipse de sol, y la UD Ibiza, el día 13.
Sin embargo, el conjunto balear finalmente no podrá disputar el encuentro debido a los problemas logísticos derivados de la falta de vuelos disponibles para trasladar a toda la plantilla y al staff. La elevada actividad turística de la isla durante estas fechas ha complicado las conexiones aéreas, especialmente en el trayecto de regreso a Ibiza, haciendo inviable el desplazamiento de una expedición futbolística completa.
El Hércules, último examen
Ante la baja del Ibiza, el Valencia ha encontrado una alternativa en el Hércules CF. El conjunto alicantino se medirá al equipo de Corberán el próximo día 13 en el Antonio Puchades, en un encuentro que se convertirá en la última prueba del verano antes del comienzo de la competición oficial. De esta forma, el técnico valencianista tendrá dos oportunidades para seguir ajustando su equipo y evaluar el estado de sus futbolistas antes de afrontar el exigente inicio de temporada.
Corberán, mientras tanto, continúa pendiente de los refuerzos que necesita la plantilla. La banda derecha se presenta especialmente condicionada por las lesiones y la falta de efectivos, una situación que limita las alternativas del entrenador en una zona clave del campo. Los próximos amistosos ante el CD Teruel y el Hércules servirán para extraer conclusiones, pero el Valencia CF sigue trabajando en el mercado con la intención de completar el equipo antes de que llegue el momento de la verdad.
Rodaje tras un mal 'Taronja'
Esas necesidades quedaron plenamente de manifiesto el pasado fin de semana durante la celebración del Trofeu Taronja, un título que se le volvió a 'atragantar' -como ya sucedió en 2023 contra el Aston Villa- al equipo blanquinegro al caer derrotado -ante un Newcastle United en construcción- frente a su público (1-2). El choque, en el que la apuesta de Corberán fue la de una defensa de tres centrales y dos carrileros zurdos ocupando ambas bandas para suplir las carencias, quedó marcado por la expulsión pasada la media hora de José Luis Gayà por una entrada al sueco Anthony Elanga, lo que obligó al equipo a jugar con diez durante la mayor parte del encuentro.
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Fuente: Superdeporte
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