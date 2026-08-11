El Valencia CF pone a la venta las entradas para el último debut en Mestalla un 14 % más caras que en 2025

Entradas entre 36 y 102 euros si quien la solicita es un Socio VCF y precios que van desde los 40 a los 114 euros para el público general. El Valencia CF ha puesto a la venta esta mañana en su web los tickets para poder disfrutar de las dos primeras jornadas ligueras -las que enfrentarán a los de Carlos Corberán frente al Celta de Vigo el próximo sábado 22 de agosto y contra el Betis el día 25- en el que será la última temporada de Mestalla como coliseo valencianista. Un último 'debut' en su feudo que viene acompañado de un encarecimiento en los precios de las entradas respecto a los que había la temporada pasada para ver el estreno frente a la Real Sociedad, en concreto, del 14 %.

Los precios

Según ha desvelado el propio club en un comunicado, las tarifas a abonar para adquirir una entrada en estos primeros partidos del curso irán para el público general desde los 40 euros que costará Gol Xicotet Alto o Gol Gran Alto a los 114 que tendrán que abonar aquellos que quieran apostar por Tribuna Central. En caso de que sea un Socio VCF el que saque esta entrada, ese importe se quedará en los 36 euros para las localidades más económicas del estadio y los 102,6 euros que se pagarán por las más elevadas.

Comparado con las tarifas del año pasado, la subida se puede apreciar fácilmente. No en vano, para el público general, el precio mínimo a pagar fue de 35 euros para Gol Xicotet Alto o Gol Gran Alto -con descuento de socio este bajaba a 31,5 euros-, mientras que lo máximo que se abonó por cada ticket fue de 100 euros en Tribuna Central, con bajada a 90 euros para asociados. O lo que es lo mismo, que para el arranque de este año se pagará entre cinco y 14 euros más que en el pasado curso.

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Partidos preparatorios

Ambos compromisos oficiales servirán para comprobar por fin cómo arranca competitivamente un equipo con varias piezas todavía por incorporar a día de hoy, con el lateral derecho -y la negociación con Arnau Martínez en pleno apogeo- como prioridad, aunque también se buscan refuerzos en la portería o los extremos. De cara a esas citas, además, el club ya ha comunicado que mañana disputará en el Antonio Puchades -a partir de las 18 horas, coincidiendo el final con el eclipse de sol- un encuentro preparatorio contra el CD Teruel, a los que se sumará el jueves otro enfrentamiento en el mismo estadio contra el Hércules.