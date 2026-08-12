Elena Buenavida firma por la franquicia con más títulos en la WNBA

El Valencia Basket es uno de los equipos de moda en el baloncesto femenino europeo. El club taronja se ha convertido en el lugar idóneo para dar el salto a Estados Unidos: Awa Fam, Raquel Carrera y Leo Fiebich. Ahora le llega el turno a otra de las estrellas de Valencia Basket. Minnesota Lynx, franquicia de la WNBA, ha anunciado el fichaje de Elena Buenavida con un contrato de desarrollo para la temporada 2026/27.

Buenavida ha sido una jugadora fundamental en los éxitos recientes de Valencia Basket. De hecho las Lynx destacan en su comunicado oficial el rendimiento de la canaria en la final de la Liga F Endesa. Buenavida firmó una excelente tarjeta de; 19 puntos (3/5 en triples), cuatro rebotes, tres asistencias y tres robos en el primer partido frente a Casademont Zaragoza.

Así lo ha anunciado Minnesota Lynx:

Por su parte el Valencia Basket ha querido felicitar a la jugadora canaria a través de sus redes sociales con este bonito mensaje: 𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐬𝐢𝐠𝐮𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐜𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 Valencia Basket quiere felicitar a su jugadora, Elena Buenavida, que acaba de firmar un contrato de desarrollo con el potente equipo de las @minnesotalynx de la @WNBA para el verano de la próxima temporada, es decir, para el verano de 2027. La buena labor y el crecimiento de Elena en el club sigue dando sus frutos, para una jugadora que actualmente se encuentra preparando el Mundial de este verano en Alemania. ¡Qué bonito verte seguir dando pasos, Elena

Buenavida llega al líder de la WNBA

Elena Buenavida ha firmado por uno de los mejores equipos de la liga norteamericana. Las Lynx marchan primeras en la clasificación de la WNBA con un excelente 27-7 con tres victorias de ventaja sobre Golden State Valkyries. Minnesota cuenta con cuatro títulos en su palmarés ( 2011 , 2013, 2015, 2017), siendo la franquicia más laureada de la WNBA junto a 2011, 2013, 2015, 2017).

Noticias relacionadas

En las Lynx destaca la alero Napheesa Collier, que ha sido tres veces seleccionada en el Mejor Quinteto del Año. En la plantilla también una vieja conocidade Valencia Basket, Nia Coffey, que estuvo en el equipo esta temporada desde diciembre hasta marzo.