Mo Gueye: "Espero pasármelo muy bien esta temporada"

El Valencia Basket 2026-2027 empieza a ponerse en marcha. El primero en llegar para ha sido el ala-pívot estadounidense con pasaporte senegalés Mo Gueye (2,06m, Staten Island, Nueva York (EE. UU.), 08/07/1998) que este miércoles 12 de agosto ha aterrizado en el Aeropuerto de Manises procedente de Londres. Gueye pasará las pruebas médicas y físicas para completar su fichaje con el Valencia Basket, club con el que ha firmado por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027.

Gran experiencia en EEUU

El nuevo interior taronja viene desde Estados Unidos, donde ha estado disputando tanto NBA como la Liga de Desarrollo las últimas temporadas. El ala-pívot de 28 años estuvo la pasada campaña en Chicago Bulls, jugando en el equipo vinculado en el que promedió 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros. Con la franquicia llegó a disputar dos partidos en NBA, en los que produjo una media de 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un robo. Ahora aterriza en España de la mano de Valencia Basket para vivir su primera experiencia europea compitiendo al máximo nivel en Liga Endesa y Euroliga. Gueye lo tiene claro, viene a Valencia dispuesto a vivir una gran campaña: "Espero pasármelo muy bien esta temporada. Ya he estado una vez en Valencia, así que estoy muy ilusionado de estar aquí. Estoy deseando conectar con algunos de mis compañeros, con los compañeros que ya conozco, como Omari, y simplemente estoy deseando tener un buen año", afirmó el jugador a su llegada a València.

Gueye, a su llegada a Manises / P.L.

Ya conoce a Omari Moore

Gueye resaltó que había hablado con el taronja Omari Moore para pedirle referencias del club y también ha tenido ya contacto con otros jugadores como TJ Shorts, otra de las novedades del Valencia Basket 2026-2027: "TJ me escribió por Instagram, así que también he estado en contacto con él. Está bien tener compañeros que te reciben bien y todo ese tipo de cosas".

Sobre lo que puede aportar al equipo, el estadounidense resaltó: "Creo que, por mi parte, simplemente intentar aportar mi versatilidad y ayudar en lo que necesiten de mí: defensa, energía y, simplemente, intentar ser yo mismo. Creo que encajaré bien con el equipo".

Preparado para triunfar en Europa / P.L.

Primera experiencia en Europa

Gueye tiene una amplia experiencia en el baloncesto estadounidense pero para él será su primera temporada en Europa. Así la afronta: "Va a ser interesante. Es un estilo de juego diferente, pero creo que, como he dicho, si simplemente soy yo mismo, no será demasiado difícil adaptarme. Y, afortunadamente, el equipo ha estado muy abierto y mis compañeros también han estado muy receptivos, así que creo que me ayudarán a acostumbrarme a todo y debería ir bien".

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Mo Gueye está deseando jugar en el Roig Arena / P.L.

El nuevo ala-pívot taronja ya ha tenido ocasión de hablar con el entrenador Xavi Albert, y afirmó que le ha pedido que siga fiel a su estilo: "Me ha dicho, simplemente que sea yo mismo, que aporte mi versatilidad aquí en ambos lados de la cancha, tanto en defensa como en ataque, que juegue con energía, que simplemente juegue duro cada noche y salga a la cancha a darlo todo".