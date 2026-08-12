Atletismo | Europeo de Birmingham
Quique Llopis se despide de las medallas en las semifinales de los 110 metros vallas
El atleta valenciano, plata hace dos años en Roma, solo pudo ser tercero en su serie clasificatoria con un crono de 13.47, su segunda peor marca del año
EFE/EP/J.V.
Quique Llopis no tendrá medalla europea en Birmingham. El atleta valenciano, subcampeón continental en Roma 2024, ni siquiera pudo meterse entre los deportistas que esta noche han disputado la final de la competición en territorio británico -que se ha llevado el suizo Jason Joseph- después de caer eliminado en las semifinales de los 110 vallas. Su eliminación, a la que se sumó también la del otro atletas español clasificado para la prueba -el navarro Asier Martínez- en la misma ronda, supone una decepción para el combinado nacional, que confiaba en pelear una medalla con alguno de sus representantes en los 110 vallas, modalidad en la que solo accedían a la final los dos primeros de cada serie y los dos siguiente mejores tiempos de las tres carreras.
Quique Llopis, que aspiraba a medalla impulsado por la progresión que estaba teniendo estos últimos años y que este mismo año le llevaron a ganar la plata en el Mundial de pista cubierta de Torun en 60 vallas, quedó tercero de su serie pero con un discreto crono de 13.47, segunda peor marca del curso, que le condenó a la eliminación.
Llopis, decepcionado
En declaraciones a RTVE, el atleta valenciano aseguraba que era "una decepción no sacar el nivel que tocaba". "Ha sido un aire libre complicado, con molestias y algunos temas físicos. No he podido tener constancia. Hemos tocado fondo y de aquí, para arriba", afirmaba antes de concluir que en el deporte de élite "siempre hay momentos mejores y peores, pero hemos vivido esto más veces".
Antes de que Llopis saltara a la pista, Asier Martínez tras una mala salida y varios toques de valla que lastraron su rendimiento hasta la cuarta plaza, se quedaba también sin opciones en la primera semifinal, finalizando con un tiempo de 13.45. Una cifra que esta temporada había rebajado hasta en ocho ocasiones. "Esto es un campeonato y no tiene nada que ver lo que hayas hecho hasta ahora. Las sensaciones eran buenas pero no ha salido. Estoy triste, decepcionado. Esto es amargo, no sé qué decir", dijo en declaraciones a TVE Asier Martínez.
Bestué, a la final
Más allá de las vallas, la barcelonesa Jaël Bestué fue la nota positiva logrando el pase a la final de los 200 metros en la tercera jornada de competición, siendo la única española que peleará por las medallas al quedar eliminadas en las semifinales la balear Esperança Cladera y la sevillana Alba Borrero. Bestué, de 25 años, logró el pase a la final de forma directa con el segundo puesto de su serie (22.69), solo por detrás de la británica Amy Hunt (22.37), principal candidata al oro.
"Creo que los objetivos se han cumplido y creo que lo puedo hacer mejor en los metros finales. Me he sacado los nervios en la semis porque la sensación ha sido buena. Estoy motivada y descansada para la final", comentó en TVE la atleta barcelonesa.
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