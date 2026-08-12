Valencia Basket anuncia el fichaje de su nuevo alero: Elias Valtonen

Valencia Basket ha hecho oficial su nuevo fichaje para la posición de '3', Elias Valtonen, con un contrato no garantizado. Esta fórmula suele tener unas cláusulas aparejadas por las que el club puede cortar al jugador antes de que finalice la temporada y se suelen usar para 'temporeros' o jugadores a los que se quiere probar.

El jugador finlandés de dos metros de estatura juega en la demarcación de alero, es un fijo en su selección y destaca por su poderoso físico. Nacido en el año 1999, ha ido creciendo en las últimas temporadas, tiene un buen tiro de tres y destaca en el juego sin balón.

Tiene experiencia en la Liga Endesa, ya que ha jugado tanto para BAXI Manresa como para Covirán Granada y buscará demostrar a Xavi Albert su valía para ganarse un puesto en el roster durante tida la temporada del conjunto 'taronja'.

Comunicado íntegro

Valencia Basket ha alcanzado un acuerdo con el alero finlandés Elias Valtonen (2.01m, Eura, 11/06/1999, 27 años) para que se incorpore a nuestro Club con un contrato no garantizado que, en caso de ratificarse, llegaría hasta el final de la temporada 2026-27. El jugador llega como agente libre después de finalizar su etapa en el Covirán Granada, con el que la pasada temporada acreditó una tarjeta de 9,8 puntos con un 37,1% en triples, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias. Sumando su tiempo anterior con el Baxi Manresa a las últimas tres campañas con el equipo andaluz, Valtonen acumula una experiencia de 118 partidos en la Liga Endesa repartidos en cinco temporadas.

Primeros pasos

Elias Valtonen jugó su primer partido en la primera división finlandesa con apenas 14 años con el Korihait, siguió su formación en la prestigiosa del Helsinki Basketball Academy-Marsky y en 2018 dio el salto a la NCAA con Arizona State. Tras una presencia testimonial en el primer curso y pese a subir su protagonismo en su temporada sophomore, Valtonen decidió en 2020 abandonar su periplo universitario y comenzar su carrera profesional. Alemania fue su primera parada, con un destacado papel en la segunda división con los Tigers Tubingen (15,4 puntos, 4,7 rebotes y 2,5 asistencias). Una buena campaña que le abrió la puerta de la Liga Endesa con 22 años recién cumplidos de la mano del Baxi Manresa.

Amplia experiencia en la Liga Endesa

Valtonen fue la primera incorporación de aquel equipo del Bages que jugó la final de la Basketball Champions League en la temporada 2021-22 y pese a su juventud, fue una pieza importante con un promedio de 6,2 puntos y 2,7 rebotes en el global de todas las competiciones. Comenzó la siguiente temporada con el Baxi Manresa, pero en diciembre de 2022 se marchó cedido a los Rostock Seawolves de la Bundesliga para acabar aquella temporada.

Valtonen disputó más de la primera mitad de la temporada 2023-24 con el Baxi Manresa pero se desvinculó del equipo catalán y se incorporó para los últimos doce partidos con el Covirán Granada para ser una pieza importante en la permanencia del equipo andaluz con 8,6 puntos con un 38,6% en triples y 3,7 rebotes.

Consolidación en el Covirán Granada

Su etapa en el Covirán Granada ha supuesto su consolidación como un jugador importante dentro de la Liga Endesa. Titular indiscutible en el equipo andaluz en las últimas dos campañas, en la temporada 2024-25 acabó con un promedio de 9,3 puntos con un 41,5% en triples y 3,6 rebotes para 9 de valoración. En el curso 2025-26 presentó su mejor tarjeta ofensiva con 9,8 puntos con 1,4 triples anotados por partido con un 37,1% de eficacia, 3,1 rebotes y 1,3 asistencias siendo el décimo jugador que más tiempo pasaba sobre el parquet (25:29 minutos).

Noticias relacionadas

Un habitual de la selección finlandesa

Elias comenzó a llamar la atención del mundo del baloncesto con las categorías inferiores de Finlandia siendo uno de los mejores anotadores del Eurobasket U16M de 2015 y con una destacada actuación en el Mundial U17M de 2016. Desde su estreno con la selección absoluta en 2020, Valtonen ha disputado el EuroBasket de 2022, la Copa del Mundo de 2023 y fue uno de los jugadores importantes para que Finlandia alcanzase las semifinales del EuroBasket de 2025 con una aportación de 7,7 puntos y 3,2 rebotes para 8,2 de valoración, anotando 18 puntos en el partido por la medalla de bronce.