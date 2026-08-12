Valencia Basket ya conoce el calendario de Liga Endesa 26/27

El Valencia Basket ya tiene el calendario completo de la Liga Endesa 2026-2027, una temporada que el equipo taronja enfrenta con el honor de ser el defensor del título. Este miércoles, la ACB hizo públicos los horarios al completo de una liga que comenzará a finales de septiembre. El primer partido de los de Xavi Albert se jugará en el Roig Arena, el domingo 27 de septiembre, a las 18:00 horas. El rival será el Lleida.

La primera salida del equipo taronja será a Zaragoza, donde se enfrentará al Casademont en la segunda jornada, el domingo 4 de octubre a las 18:00 horas. En ese mes de octubre, volverá a tener el mismo partido que en el playoff final contra el Barça en la tercera jornada (domingo 11 de octubre a las 19) y recibirá de manera seguida a UCAM Murcia (domingo 18, a las 17:00 horas) y al Kosner Baskonia (domingo 25, también a las 17).

Imagen del calendario completo / VBC

Vuelta a València

Sin duda, uno de los partidos que la afición de Valencia Basket espera con más ganas es el del Real Madrid. El regreso de Jaime Pradilla y, sobre todo, Pedro Martínez tendrá que esperar hasta 2027. Será el 4 de enero a las 20 y supondrá el segundo encuentro del año para los taronja.

El último encuentro de Valencia Basket en 2026 será el 27 de diciembre, a las 19 horas, en la cancha del Fiatc Girona. El primer partido de 2027 lo disputará en la pista del recién ascendido Monbús Obradoiro, el día sábado 2 de enero a las 18. El equipo taronja terminará la primera vuelta como local, enfrentándose a Surne Bilbao Basket el domingo 10 de enero a las 16:30.

Segunda vuelta

El equipo de Xavi Albert comenzará la segunda vuelta en el Roig Arena, jugando contra el MoraBanc Andorra en la jornada 18, el domingo 17 de enero a las 18:00 horas. Luego, visitará el norte para un doble enfrentamiento gallego: Leyma Coruña (el 31 de enero a las 18:00 horas) y Río Breogán (el domingo 24 de enero a las 18:00 horas).

Pedro Martínez dirigiendo a Valencia Basket / Francisco Calabuig

El equipo taronja jugará contra Casademont Zaragoza el domingo 14 de febrero a las 12:00 horas, en la jornada número 22, que es la que señala el parón de la competición doméstica para la Copa del Rey (que se jugará del 18 al 21 de febrero en el Roig Arena) y para la ventana FIBA. Valencia Basket enfrentará dos difíciles compromisos en la fase final del torneo, con los partidos de visita del Barça (domingo 25 de abril a las 19:00 horas, jornada 30) y el Unicaja (domingo 2 de mayo a las 12:30 horas, jornada 31).

En la jornada 33, el último partido en casa de esta primera fase de la competición se celebrará el domingo 16 de mayo a las 18:00 horas, contra el Kids&Us Manresa. En la jornada 34, que es la última de la fase regular, jugará contra UCAM Murcia el 21, 22 o 23 del mismo mes. La fecha y los horarios específicos de esos partidos que concluirán la fase regular serán anunciados por la competición más adelante.

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Los cuartos de final del playoff de la Liga Endesa darán inicio el martes 25 de mayo y terminarán entre el 25 y el 29 de junio, en función de cuántos encuentros haya que jugar en semifinales y en la final.