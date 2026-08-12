El Valencia CF se lleva el derbi de pretemporada ante el Levante UD

El Valencia CF se adjudicó el primer derbi de la temporada al superar por 3-1 al Levante UD. Las valencianistas, dirigidas por Mikel Crespo, se adelantaron en los primeros compases por medio de Salomé, aunque Sara Martínez igualó para un conjunto granota que compitió de tú a tú durante buena parte del primer tiempo. Tras el descanso, el Valencia elevó su intensidad y terminó decantando el encuentro con una falta directa de Carol y el tanto definitivo de Noa en el tramo final.

Un derbi con alternativas

El Valencia salió con Marina, Débora, Nazareth, Sáez, Esther, Carol, Mbadi, Marcano, Salomé, Mascarell y Wifi. El conjunto blanquinegro encontró pronto el camino del gol y se puso por delante de la mano de Salomé tras aprovechar un error en la salida de balón. La respuesta del Levante no se hizo esperar. Las de Javier Aguado comenzaron a generar peligro, especialmente por la banda derecha, y en el minuto 15 Sara Martínez aprovechó un córner botado por Nuria Escoms para marcar en el primer palo y establecer el 1-1. Ari Arias, Dana Benítez y la propia Escoms también dispusieron de aproximaciones antes del descanso.

Nazareth despeja un balón en un duelo aéreo / VCF

Tras el paso por vestuarios, el Valencia modificó parte de su estructura y aumentó la presión sobre la salida levantinista. La exlevantinista Carol asumió protagonismo y, en el minuto 53, convirtió una falta directa desde el balcón del área para devolver la ventaja al cuadro valencianista. El Levante trató de reaccionar manteniendo el orden y buscando la velocidad de sus atacantes, pero encontró menos continuidad que en la primera mitad. Ari Arias tuvo una de las mejores oportunidades para empatar, aunque su disparo se marchó ligeramente por encima del larguero. Ya en el tramo final, el conjunto granota reclamó un posible penalti por un agarrón sobre Alba Dargel y, en el 86’, Parce puso a prueba a la guardameta valencianista con otra falta directa.

Últimas pruebas antes de la Liga F

El Valencia sentenció en el minuto 88 con el 3-1 de Noa, que cerró un derbi en el que también tuvieron minutos Tere, Gema, Tamarit, Rebeca, Lena Pérez, Soler, Laia, Zahra y Saray. El triunfo prolonga las buenas sensaciones de una pretemporada en la que las de Mikel Crespo también empataron sin goles ante el Burnley y cayeron ante el Birmingham City con un tanto de Noa Marchena. El conjunto valencianista afrontará ahora sus últimas pruebas, donde se medirá al PSG y al Newcastle en el IV Trofeu TM antes de iniciar la Liga F visitando al Deportivo Alavés, uno de los equipos que compartió con el Valencia el ascenso desde Primera Federación.

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Tamarit centra un balón desde el costado / VCF

Para el Levante, el derbi deja una derrota dentro de una preparación orientada a recuperar la máxima categoría. El equipo de Javier Aguado mostró capacidad de reacción después del gol inicial y buenas fases de juego durante el primer periodo, aunque perdió presencia ofensiva tras el descanso. El conjunto granota continuará con su preparación con vistas al regreso a la competición oficial y tiene por delante tres días de entrenamientos en la Ciudad Deportiva de Buñol antes de visitar al CD Alba Fundación este sábado 15 de agosto a las 19.00 horas.