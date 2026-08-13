Más alegrías para España: a la semifinal con los relevos masculinos y con tres españoles en pruebas individuales

El Europeo de Natación sigue su curso y, aunque de momento el equipo español no ha sumado ningún metal, ayer estuvo muy cerca de conseguirlo de la mano del gran Luca Hoek en la prueba por excelencia de la competición. En la sesión matinal eran seis las pruebas que contaban con participación española en las preliminares.

El primer español en saltar al agua era Miguel Pérez, en los 200 m libre masculino. En esta prueba clasificatoria, la participación era muy numerosa con casi 85 nadadores, distribuidos en nueve rondas distintas, buscaban una plaza para la sesión vespertina.

Grandes nombres estaban inscritos en esta prueba, entre ellos campeones olímpicos, por lo que Miguel partía con una dificultad añadida. En la calle cuatro, Pérez salía con el trigésimo mejor tiempo y buscaba romper su marca personal y bajar del 1:47.

Miguel Pérez y Laura Cabanes no consiguen pasar el corte

Aunque durante algunos momentos lideraba su serie, a partir del tercer parcial se le veía más incómodo y cerró su participación con un tiempo de 1:50.04, que le dejó fuera de la pelea, quedando en el cómputo global en el puesto número 55.

Le seguía Laura Cabanes, en los 100 m mariposa femenino, quien también se enfrentaba a una prueba con muchas nadadoras. En su ronda terminaba séptima y, en el resultado global, se situaba en la vigésima posición, con su tercera mejor marca personal: 58.90, fuera de pasar a la siguiente ronda.

Iván Martínez a semifinales y Hugo González se queda a las puerta de clasificarse

Era el turno de los 50 m espalda masculino, de la mano de Hugo González. Saltaba al agua con una muy buena salida en la calle cuatro y un tiempo de 24.96, a cinco centésimas del récord de España, situándose en el primer lugar de su serie y rompiendo la barrera de los 25 segundos.

Iván Martínez también disputaba esta prueba y terminaba con su cuarta mejor marca personal con un 24.88. Nadó de menos a más y, tras apurar un poco en la salida, terminó en la sexta posición de su serie y en decimoquinto lugar de la clasificación general, logrando el pase a las semifinales.

Adrián Santos fuera de la pelea y el equipo de relevos ilusiona a España directos a la semifinal

El nadador del CN Sant Andreu, Adrián Santos, nadaba en la calle siete y no ha podido entrar en tiempos de 24 segundos. Acababa con un 25.06, en el lugar 23, quedándose fuera de la clasificación.

Posteriormente se disputaron las series de 200 m braza femenino, sin representación española. La participación española aparecía de nuevo en el relevo de España en los 4x100 m libre masculino, con diecisiete equipos en total disputándose el pase a la final.

El ilusionante equipo de relevos estaba formado por Sergio de Celis, Luca Hoek, Miguel Pérez y César Castro. Los chicos lo dieron todo desde que saltaron al agua y quedaron en cuarta posición, a tan solo tres décimas del récord de los Juegos Olímpicos, con un tiempo de 3:13.48, logrando así la clasificación para la final y la pelea por las medallas.

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Ángela Martínez y María de Valdés se clasifican y Paula Otero no lo consigue

Y la jornada la cerraron las españolas Ángela Martínez, María de Valdés y Paula Otero, en los 1.500 m libre femenino. Ángela fue la primera en nadar quedándo en cuarta posición en su tanda con un tiempo de 16:22.43 clasificándose. María por su parte también lo consiguió con un crono de 16:18.54, y Paula se quedó fuera con un 16:36.80.