El Celta, primer rival del Valencia CF, tampoco debutará hasta Mestalla

Finalmente, Valencia CF y Celta de Vigo arrancarán sus temporadas ligueras el mismo día, el próximo 22 de agosto en Mestalla, después de que una enfermedad en el césped de Balaídos haya obligado a aplazar el choque que los gallegos debían disputar este domingo ante Osasuna. Así lo ha anunciado este jueves la entidad viguesa en un comunicado después de confirmar que LaLiga y la RFEF han optado por postergar el partido hasta el jueves 27 de agosto a las 20.30 horas. Dos días antes, el 25, será cuando los de Carlos Corberán disputen su jornada 1, postergada en su caso a petición de su rival, el Betis, que tuvo a Lo Celso disputando la final del Mundial con Argentina, una circunstancia que permitía a los verdiblancos pedir el aplazamiento. Por otros motivos, ahora el Celta es el que se suma a ese retraso que también vivirán Real Madrid o Barcelona.

El motivo de Balaídos

Sobre el problema en su estadio, el club vigués ha destacado que el césped, en estos momentos, no es "apto para la práctica del fútbol". "La semana pasada se realizó una visita técnica por parte de LaLiga en la que se validaron los trabajos realizados para erradicar la enfermedad que afectaba al césped y se certificó que el campo cumplía los parámetros de calidad y seguridad exigidos para la práctica deportiva", añaden desde la entidad, que apunta a que "las condiciones climáticas de los últimos días han producido un efecto adverso en la buena evolución que estaba teniendo el terreno de juego y ha propiciado la decisión de suspender el encuentro".

El Celta, además, ha lamentado también las "molestias" e "inconvenientes" que esta decisión pueda ocasionar a todos los aficionados.

Quejas de Osasuna

Sin embargo, la decisión ha tenido contestación posterior de Osasuna. Los 'rojillos' han denunciado su "absoluto desacuerdo con la nueva fecha señalada para el encuentro Celta-Osasuna previsto para este domingo 16 de agosto". "El mal estado del terreno de juego por la presencia de un hongo impide la disputa del encuentro en la fecha inicialmente señalada a pesar de los esfuerzos realizados por el club local, circunstancia que Osasuna entiende y comprende", afirma en su texto el club navarro, que carga contra LaLiga y la RFEF.

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"La lógica de la situación, en la que evidentemente Osasuna y sus aficionados son la parte más perjudicada, lleva a buscar un nuevo emplazamiento para el partido o a señalar una nueva fecha en la que ambas entidades estén de acuerdo. Tanto Celta como Osasuna acordaron que los días 24 o 25 de septiembre, coincidiendo con el parón de selecciones, era la fecha indicada para no sobrecargar el calendario y permitir la adecuada recuperación de los jugadores en un periodo sensible en cuanto a lesiones como es el inicio de una nueva temporada. Tanto LaLiga como la RFEF eran conocedoras de la existencia de este acuerdo entre clubes. Sin embargo, ni LaLiga ni la RFEF han sido sensibles a la petición realizada y han decidido, unilateralmente, que el partido se dispute el jueves 27 de agosto", critica. Eso, concluyen, obligará a Osasuna "a jugar un partido el lunes 24 de agosto y otro el jueves 27 de agosto, con desplazamiento incluido".