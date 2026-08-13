El dato que retrata otra pretemporada decepcionante del Valencia CF

El Valencia CF firmó este miércoles contra el CD Teruel otro partido esperpéntico. El partido, pese a estar previsto para ser disputado por el equipo filial, lo terminó jugando el plantel dirigido por Corberán en un Antonio Puchades con aforo completo. Sin embargo, fue otro jarro de agua fría para un equipo que, lejos de carburar, continúa haciendo evidente la necesidad de reforzar varias posiciones en el césped.

Las dos victorias en siete partidos siguen activando la alarma en Mestalla. Principalmente, porque el equipo ha dejado muy pocos tintes notables y muchos síntomas de preocupación. Especialmente al haberse enfrentado, en casi su totalidad, a equipos de menor categoría.

Amos Wanjala, durante el amistoso frente al CD Teruel / Valencia CF

El estreno ante el Petro de Luanda

No se pudo ver el pistoletazo de salida de la preparación del Valencia CF. El cuadro de Corberán disputó en Girona su primer compromiso ante el campeón de Angola, el Petro de Luanda. Sin embargo, pese a que el partido no fue abierto a los aficionados ni medios de comunicación, el club hizo oficial su derrota por 3-1 con un solitario gol de Sadiq.

El regreso a Paterna

La vuelta a Valencia tuvo una de cal y una de arena. El Valencia CF barrió al CD Eldense en una primera parte en la que fue muy superior y deslumbró el flamante fichaje, Ryunosuke Sato. El japonés estuvo muy activo en la primera mitad, marcando un primer gol de bellísima factura y participando en el segundo de Jesús Vázquez. Raba abrochó el triunfo con el tercer tanto antes del descanso y el equipo ganó 3-0.

Ryunosuke Sato, con el Valencia CF / VCF

Sin embargo, tres días después, el CD Castellón visitó el Puchades para sacar las vergüenzas a un Valencia CF sin rumbo. La única nota positiva, un espectacular gol de Dieng para maquillar la derrota por 1-2. Para colmo, el partido terminó en tangana entre varios de los protagonistas y tanto Pepelu como Sadiq terminaron el encuentro con molestias.

Mejoría en Inglaterra y resurrección de Danjuma

El equipo partió hacia Inglaterra para disputar dos nuevos duelos ante Derby County y Stoke City. El primero, al igual que el partido ante el Petro de Luanda, fue a puerta cerrada y sin presencia de la prensa, por lo que el Valencia CF lo catalogó en su web oficial como ‘partido de entrenamiento’. En el verde, el equipo valencianista venció por 1-2 con doblete de Danjuma, quien en ese momento parecía más fuera que dentro del club.

Danjuma ante el Stoke City. / VALENCIA CF

En el segundo compromiso en el Bet365 Stadium ante el Stoke City, el ‘7’ volvió a ver portería tras una gran acción individual de Javi Guerra. Sin embargo, en la segunda parte el Stoke City vio portería gracias a una acción desafortunada en la que el canterano Monferrer marcó en su propia portería. Además, los problemas se incrementaron en la banda derecha, ya que Rioja cayó lesionado y estará alrededor de un mes de baja. El partido finalizó con 1-1, siendo el único empate del Valencia CF en toda la pretemporada.

Un amargo Trofeu Taronja

En la 54ª y última edición del Trofeu Taronja en Mestalla, Corberán tuvo que hacer encaje de bolillos para reestructurar un once sin banda derecha ante el Newcastle. El técnico de Cheste optó por cambiar el dibujo entero y poner en liza un 5-3-2 con Pepelu de central y Jesús Vázquez actuando como lateral derecho, dejando ver que la operación de Arnau Martínez se debe cerrar cuanto antes.

No pudo empezar mejor el partido para el Valencia CF. A los cuatro minutos, Mestalla cantaba el primer gol de la noche gracias a un espectacular tanto de Filip Ugrinić. El equipo, que parecía haber entrado con buen pie al partido, comenzó a echar por tierra las opciones de victoria con una entrada a destiempo de Gayà con la que el capitán se marchaba expulsado a la media hora de choque. En la segunda mitad, un Valencia CF en inferioridad numérica no supo amarrar la victoria. De hecho, fueron errores de bulto los que propiciaron la remontada de ‘las urracas’.

Los jugadores del Valencia CF celebran en gol de Ugrinic / Fernando Bustamante

En la segunda mitad, una fallida salida de balón entre Dimitrievski y Guido Rodríguez la aprovechaba Yoane Wissa para hacer las tablas. Posteriormente, el propio delantero congoleño culminaba un contraataque para llevarse el partido y firmar una nueva derrota valencianista (1-2).

Últimos amistosos y misma tónica

El Valencia CF pactó con CD Teruel y Hércules CF dos nuevos amistosos en el Antonio Puchades para no perder ritmo competitivo tras el aplazamiento del estreno liguero ante el Real Betis. Sin embargo, la imagen ofrecida en la Ciudad Deportiva volvió a ser paupérrima, ya que el Teruel volvió a sacar los colores a un Valencia CF que cayó por 0-1 ante un equipo que milita dos categorías por debajo. Pese a jugar con un once con muchas rotaciones y alternativas, el equipo y el entrenador volvieron a ser silbados por una afición que se impacienta.

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Este jueves, el Valencia CF recibe al Hércules CF para cerrar la pretemporada. Será el octavo compromiso antes de que comience la competición regular, donde el Valencia esperará al 22 de agosto para recibir al Celta de Vigo en Mestalla a partir de las 19:30 horas. La preparación para el debut, desde luego, no está siendo la óptima.