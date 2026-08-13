Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse AlbuferaCadaver VilamarxantTormentas en ValenciaSidi SalerAlquiler ValenciaEspañol Colombia
instagramlinkedin

Mo Gueye ya se entrena en el Roig Arena tras pasar la revisión médica

Los entrenamientos grupales arrancan el próximo lunes bajo las órdenes de Xavi Albert pero el nuevo fichaje ha querido empezar a coger sensaciones en su nueva casa

Mo Gueye en el Roig Arena

Mo Gueye en el Roig Arena / VBC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Rafa Jarque

Valencia

Mo Gueye ya es, oficialmente, nuevo jugador de Valencia Basket. El traspaso estaba cerrado desde hace varias semanas, pero a expensas de las pruebas médicas que este jueves el jugador ha superado sin ningún problema, tal y como ha confirmado el club a través de sus canales oficiales. De esta forma, el fichaje queda completo y el '4' neoyorquino será taronja para la temporada 2026/27.

"Ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para la temporada 2026-27 tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física. Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma", recita el comunicado.

Ya entrena en el Roig Arena

Sin tiempo que perder, Mo Gueye se ha vestido de corto por primera vez con la ropa de entrenamiento de Valencia Basket tras superar la revisión y se ha dirigido a las pistas del Roig Arena para completar una sesión de entrenamiento en solitario. Cabe recordar que los entrenamientos grupales arrancan el próximo lunes bajo el mando de Xavi Albert, el nuevo técnico del primer equipo. Tanto Mo Gueye como el resto de nuevos fichajes se ejercitarán por primera vez junto a sus nuevos compañeros para preparar la nueva temporada que, en el caso taronja, arranca a finales de septiembre con la disputa del primer título: la Supercopa.

Noticias relacionadas

El salto a Europa de Mo Gueye

El jugador viene desde Estados Unidos, donde ha estado disputando tanto NBA como la Liga de Desarrollo las últimas temporadas. El ala-pívot estuvo la pasada campaña en el equipo vinculado de los Chicago Bulls en el que promedió 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros. Con la franquicia de Illinois llegó a disputar dos partidos en NBA, en los que produjo una media de 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un robo para subir su número de partidos en la mejor liga del mundo hasta los trece encuentros añadiendo su experiencia previa con los Toronto Raptors. Ahora aterriza en España de la mano de Valencia Basket para vivir su primera experiencia europea compitiendo al máximo nivel en Liga Endesa y Euroliga

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Superdeporte

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sigue en directo el eclipse de sol desde la Comunitat Valenciana: Alerta máxima por incendios y afluencia masiva
  2. Una promotora valenciana compra el hotel Sidi Saler para recuperarlo de la ruina
  3. Las grúas ya trabajan en el centro comercial más grande de València, que abrirá en 2029
  4. Un juez obliga a la Diputación de Valencia a dar una plaza y pagarle 20 meses de sueldo a un funcionario por baremar mal sus méritos
  5. Hallan en la sede del PSPV de Xàtiva una bóveda de arista de 1480 que sobrevivió a la destrucción de 1707
  6. Vehículos incendiados, corte en la autovía y retenciones: las complicaciones en las carreteras antes del eclipse
  7. ¿Cómo vestir para ver el eclipse? El efecto Purkinje lo explica
  8. Veinte condenados por la trama que blanqueó dinero en Xàtiva con la compra de una gasolinera

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

El proyecto del nuevo Sidi Saler incluye un centro de recuperación de fauna marina

Unión en Faura de identidad local y accesibilidad cognitiva

Unión en Faura de identidad local y accesibilidad cognitiva

Un modelo matemático revela cómo los pájaros crean un coro sincronizado al amanecer

Un modelo matemático revela cómo los pájaros crean un coro sincronizado al amanecer

Riba-roja restablece la conducción definitiva de agua potable con la zona norte dañada por la Dana

Riba-roja restablece la conducción definitiva de agua potable con la zona norte dañada por la Dana

Las Obreras y Mayorales eclipsan Bétera en la presentación de las Fiestas de Agosto 2026

Las Obreras y Mayorales eclipsan Bétera en la presentación de las Fiestas de Agosto 2026

La Generalitat aprueba la fase 1 de la reivindicada Ronda Oeste de Vilamarxant

La Generalitat aprueba la fase 1 de la reivindicada Ronda Oeste de Vilamarxant

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones

30 años de la detención del pederasta Marc Dutroux: el caso que hizo a los belgas perder la confianza en las instituciones
Tracking Pixel Contents