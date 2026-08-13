Mo Gueye ya se entrena en el Roig Arena tras pasar la revisión médica
Los entrenamientos grupales arrancan el próximo lunes bajo las órdenes de Xavi Albert pero el nuevo fichaje ha querido empezar a coger sensaciones en su nueva casa
Rafa Jarque
Mo Gueye ya es, oficialmente, nuevo jugador de Valencia Basket. El traspaso estaba cerrado desde hace varias semanas, pero a expensas de las pruebas médicas que este jueves el jugador ha superado sin ningún problema, tal y como ha confirmado el club a través de sus canales oficiales. De esta forma, el fichaje queda completo y el '4' neoyorquino será taronja para la temporada 2026/27.
"Ya es oficialmente nuevo jugador de Valencia Basket para la temporada 2026-27 tras completar satisfactoriamente la revisión médica y física. Los exámenes médicos han consistido, como es habitual, en la realización de una exploración completa del aparato locomotor, un electrocardiograma y un ecocardiograma", recita el comunicado.
Ya entrena en el Roig Arena
Sin tiempo que perder, Mo Gueye se ha vestido de corto por primera vez con la ropa de entrenamiento de Valencia Basket tras superar la revisión y se ha dirigido a las pistas del Roig Arena para completar una sesión de entrenamiento en solitario. Cabe recordar que los entrenamientos grupales arrancan el próximo lunes bajo el mando de Xavi Albert, el nuevo técnico del primer equipo. Tanto Mo Gueye como el resto de nuevos fichajes se ejercitarán por primera vez junto a sus nuevos compañeros para preparar la nueva temporada que, en el caso taronja, arranca a finales de septiembre con la disputa del primer título: la Supercopa.
El salto a Europa de Mo Gueye
El jugador viene desde Estados Unidos, donde ha estado disputando tanto NBA como la Liga de Desarrollo las últimas temporadas. El ala-pívot estuvo la pasada campaña en el equipo vinculado de los Chicago Bulls en el que promedió 15 puntos, 7,5 rebotes y 1,8 asistencias en 47 encuentros. Con la franquicia de Illinois llegó a disputar dos partidos en NBA, en los que produjo una media de 8 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias y un robo para subir su número de partidos en la mejor liga del mundo hasta los trece encuentros añadiendo su experiencia previa con los Toronto Raptors. Ahora aterriza en España de la mano de Valencia Basket para vivir su primera experiencia europea compitiendo al máximo nivel en Liga Endesa y Euroliga
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Fuente: Superdeporte
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