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La Supercopa de España 2027 se celebrará en Estambul

Participarán Real Madrid, Barcelona, Real Sociedad y Atlético de Madrid y se disputará del 2 al 7 de febrero

Supercopa de España, en Estambul

Supercopa de España, en Estambul / RFEF

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Fermín de la Calle

Fermín de la Calle

Madrid

El estadio Olímpico Atatürk de Estambul será el escenario de al Supercopa de España 2027, tras el acuerdo alcanzado por la Real Federación Española de Fútbol para celebrar esta edición, en la que los cuatro clubes que lucharán por el título serán FC Barcelona, Real Madrid CF, Real Sociedad de Fútbol y Club Atlético de Madrid. Estambul ha sido la ciudad elegida tras un periodo de trabajo y negociaciones en el que se han analizado hasta siete ofertas de lugares en todos los puntos del planeta. La Real Federación Española de Fútbol ha contado durante el proceso de selección de la ciudad sede de la Supercopa de España con la empresa SELA, que trabaja con la RFEF en el desarrollo del torneo desde que se celebra en Arabia Saudí.

Del 2 al 7 de febrero

La Supercopa de España se celebrará en Estambul entre los días 2 y 7 de febrero de 2027. Estambul acogerá la edición 2027 de un torneo. ya asentado en el calendario internacional del fútbol mundial con una difusión en más de 150 países por todo el planeta y que en su edición de 2026 alzó como vencedor al FC Barcelona. Con el acuerdo alcanzado para celebrar la Supercopa de España en Turquía, la RFEF garantiza la continuidad de los beneficios que obtiene el fútbol español con la disputa de este torneo, beneficios que tienen destino directo en casi mil clubes de todas las categorías tanto masculinas como femeninas de nuestro fútbol.

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El torneo que reúne a cuatro de los grandes clubes del fútbol español, entre ellos los campeones de Liga en Primera División y de la Copa de DM el Rey, volverá a Arabia Saudí en 2028, ya que en 2027 dicho país organiza la Copa de Asia en fechas coincidentes con el torneo de la Supercopa y es por ello que la RFEF ha trabajado para conseguir una sede distinta para esta próxima edición.

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Fuente: El Periódico

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