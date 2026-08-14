La 15K Nocturna Valencia Gana Energía agota sus 14.000 plazas

València volverá a correr de noche y lo hará con el aforo completo. Las 14.000 plazas disponibles para la 13ª edición de la 15K Nocturna Valencia Gana Energía ya están agotadas, confirmando una vez más el enorme respaldo de los corredores a una de las citas más esperadas del calendario valenciano. El próximo 26 de septiembre, a partir de las 22.30 horas, 14.000 corredores tomarán las calles de Valencia para disfrutar de una noche de running que se ha convertido ya en una tradición para miles de corredores.

Consolidada como una de las grandes citas del comienzo del otoño, la prueba volverá a ofrecer un circuito completamente llano, rápido y homologado por la Real Federación Española de Atletismo, que permite disfrutar de algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad.

El recorrido atraviesa lugares como la calle de la Paz, la plaza del Ayuntamiento, la Puerta de la Mar, el entorno del Estadio de Mestalla o la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en un trazado que adquiere una dimensión especial cuando cae la noche.

Una cita imprescindible para preparar el otoño runner

La 15K Nocturna Valencia Gana Energía forma parte de Valencia Ciudad del Running y ocupa un lugar estratégico en el calendario de muchos corredores que afrontan durante el otoño sus grandes objetivos deportivos.

Sus 15 kilómetros y su ubicación en el calendario la convierten en un excelente campo de pruebas para quienes preparan distancias mayores como el Medio Maratón Valencia o el Maratón Valencia Trinidad Alfonso, además de ser una meta soñada para miles de deportistas.

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La prueba alcanza así su 13ª edición con un nuevo hito de participación y la organización afronta la recta final para poner en escena su mejor versión el próximo 26 de septiembre.