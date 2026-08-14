Mourinho estrenará a Diomande y a todos los fichajes de Florentino en Alemania

Yan Diomande, el fichaje más caro de la historia del Real Madrid, con un coste que supera los 135 millones de euros, debutará este fin de semana de blanco. Y lo hará en Alemania, el lugar en el que ha jugado la última temporada y el que ha descubierto al mundo al extremo marfileño. Después de un curso notable en el Leipzig, en el que marcó 13 goles y dio 10 asistencias, Diomande puede estrenarse como futbolista del Real Madrid en Gelsenkirchen. Allí se medirán los de Mourinho al Schalke 04 el domingo 16 de agosto a las 17:00 horas, en el Veltins-Arena para poner el punto final a la pretemporada. Será el cuarto partido después de haberse medido a la Fiorentina en Austria (2-1), al Ferencvaros en Hungría (2-1) y al Deportivo en Riazor, al que también ganó con un solitario gol de Brahim.

Cucurella, Konaté, Mbappé...

Serán varios los futbolistas que se estrenarán en la convocatoria, si no ocurre nada raro. Además de Diomande debutarán Marc Cucurella e Ibrahima Konaté, y se estrenarán este curso Kylian Mbappé y Aurelien Tchouameni. El único que podría arrancar el curso sin estrenarse es el inglés Jude Bellingham, el último en incorporarse a los entrenamientos del Real Madrid en esta pretemporada.

Diomande no esconde que cuando recibió la llamada del Real Madrid ya no contempló otras opciones: "Cuando el Madrid te llama no puedes decir que no, es el mejor club del mundo. Este es el club más grande del mundo y todos quieren venir aquí. Quiero compartir mi felicidad con todo el mundo y formar parte de los triunfos del equipo". Diomande confiesa ser "un poco tímido para hablar y quiero aprender la dinámica del equipo para ayudar a lograr muchos éxitos juntos. Quiero aprender de mis nuevos compañeros. Siempre es bueno tener grandes jugadores en el vestuario. Los veía en la televisión y hoy compartimos el mismo vestuario. Es algo que me parece increíble".

Agradecido a Mourinho

El joven extremo de 19 años afirma estar "orgulloso y feliz porque este era mi sueño. Cuando era un niño quería jugar para los clubes más grandes del mundo. Estoy agradecido de estar aquí y muy contento y orgulloso. Quiero que mi familia esté orgullosa de mí". El que fuera jugador del Leganés también ha querido agradecer a Mourinho su determinación para hacerse con su fichaje: "Quiero darle las gracias al entrenador porque tuvimos una conversación antes y estoy aquí gracias a él y al club, por supuesto. Estoy feliz. Gracias por este fichaje y gracias al club y al entrenador por creer en mí". Sobre la exigencia del club tiene claro que "esto es más duro y es diferente a cualquier otro club porque este es el más grande. Necesitas trabajar más duro que en otros clubes para ser el mejor del mundo. Y eso es lo que estoy intentando. Mi objetivo es tener muchos éxitos con el Real Madrid y ayudar al equipo a ganarlo todo. Estoy muy contento de estar aquí y espero tener mucho éxito en el equipo".

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Por el momento José Mourinho ha trabajado con un bloque en el que han mezclado a canteranos como Joan Martínez, Mario Ruiz o Alexis Ciria, con nuevos fichajes como Denzel Dumfries, Carlos Espí o Bernardo Silva, y jugadores de peso en la plantilla como Federico Valverde, Eduardo Camavinga, Tren Alexander-Arnold, Brahim o Vinícius. El luso se mostraba satisfecho por la evolución del trabajo en el grupo tras el partido de Riazor: "El equipo está progresando en todo, pero obviamente la dificultad de los partidos, como hemos organizado con este objetivo, va creciendo. Muy bien venir aquí a A Coruña, con este ambiente. Sabemos que en estos torneos de veranos valen lo que valen. El equipo de la casa, por la tradición y cultura, quieren su copa. Competir de este modo es un entrenamiento muy bueno para nosotros".