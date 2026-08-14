Jorge Martínez "Aspar", ante su homenaje en Trofeu de Velocitat de Xàtiva: "Eran carreras muy peligrosas, pero auténticas"

El cuatro veces campeón del mundo Jorge Martínez "Aspar" (Alzira, 1962) recibe un homenaje este sábado en la 73.ª edición del Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva, una prueba en la que participó en el año 1980, logrando la segunda posición. Cuarenta y cinco años después, Aspar regresa a Xàtiva para reencontrarse con una época en la que las carreras urbanas eran una pieza fundamental del motociclismo español. El expiloto y fundador del Aspar Team recuerda aquellos años, la evolución del motociclismo y hace balance de una trayectoria que le consolida como uno de los deportistas valencianos más importantes.

¿Qué recuerdas de aquella primera participación en el Trofeu de Velocitat de Xàtiva, en 1980?

¡Hace muchísimos años! Yo debuté en Guadassuar hace 47 años y los dos primeros años, 1979 y 1980, prácticamente corría en todos los pueblos, polígonos y en todos los lugares donde se podía competir. En aquella época, en España solo había dos circuitos, el Jarama, en Madrid, y Calafat, en Tarragona.

Afortunadamente, enseguida gané el Campeonato de España y empecé a acudir a eventos nacionales e internacionales. Pero la verdad es que el Trofeu de Xàtiva es único. En España prácticamente solo quedan dos competiciones urbanas, la de La Bañeza y la de Xàtiva. Seguro que el sábado tendré grandes recuerdos y me encontraré con muchos amigos de aquella época.

Las carreras urbanas debían de ser muy diferentes de lo que es competir actualmente en un circuito preparado para las motos. ¿Qué recuerdas de aquellas pruebas?

Los recuerdos son maravillosos. Evidentemente, no hay ninguna duda de que eran carreras muy peligrosas, porque corríamos por los pueblos o por los polígonos con las motos que teníamos en aquella época. No había otra manera de competir.

Pero, sinceramente, el recuerdo que tengo es maravilloso, porque eran carreras auténticas, con una pasión, una ilusión y una afición única. Yo diría que la afición de aquí, de la Comunitat Valenciana, es de las mejores del mundo, y toda aquella época la recuerdo con un cariño bestial.

El Trofeu de Xàtiva tiene, además, una historia enorme. Por allí han pasado pilotos como Ricardo Tormo o Ángel Nieto. ¿Se puede considerar una escuela del motociclismo?

No hay ninguna duda. En aquella época, la carrera de Xàtiva era una de las pruebas más importantes de España, junto al Jarama, y también estaban las carreras de Cullera, Jerez, Guadalajara o Martorelles. Eran carreras en pueblos o polígonos, pero eran las pruebas más importantes de España.

Como dices, los mejores pilotos de toda la historia han pasado por allí: Ricardo Tormo, Ángel Nieto, Sito Pons, Carlos Lavado... Yo creo que los mejores pilotos de toda la historia de España pasaron por estas carreras.

Solo participaste una vez en Xàtiva. ¿Tienes algún recuerdo o alguna anécdota concreta de aquella carrera?

Yo solo participé en una, en 1980. Y lo que es increíble es que, después de tantísimos años, el circuito prácticamente siga siendo el mismo. Que se siga haciendo la competición es una barbaridad.

Para mí era una experiencia única correr en este tipo de carreras. Los circuitos eran muy complicados. El asfalto cambiaba constantemente; dentro del mismo pueblo te encontrabas tres tipos de asfalto, incluso baches. Todo eso hacía que el piloto tuviera que tener muchísimo tacto, porque con los tipos de motores con los que competíamos era realmente complicado.

Para hacernos una idea de la evolución, ¿qué diferencia hay entre competir con aquellas motos de principios de los ochenta y hacerlo después en un circuito moderno?

Las diferencias son abismales. Yo tengo en Guadassuar mi museo y, cuando lo enseñamos a empresas o a la prensa, explicamos precisamente la evolución de las motos, de los circuitos, de la protección de los cascos, de los monos de los pilotos... toda la gran evolución que ha tenido el motociclismo.

Afortunadamente, porque hay que decir que en aquellas competiciones se corría con mucho peligro. Pero gracias a todo aquello, hoy España es una referencia mundial de pilotos y de equipos. Ahora son los demás los que nos copian a nosotros.

Este homenaje permite mirar atrás y hacer balance de toda tu trayectoria. ¿Qué significa para ti todo lo que has conseguido?

Como piloto, estoy muy orgulloso de toda mi carrera deportiva y de que, en parte, también la recuerden en Xàtiva. Cuatro títulos mundiales, doce títulos de campeón de España, campeón de Europa, 37 victorias en el Campeonato del Mundo... En fin, muchas cosas como piloto.

Pero también estoy muy orgulloso de mi etapa posterior, cuando creé mi equipo. Hoy, entre mis títulos y los de los dos equipos que tenemos, llevamos ni más ni menos que 16 títulos mundiales.

Para mí es un orgullo toda la continuidad que hemos dado a la escuela de pilotos, al circuito, a los equipos y a todo el referente que tenemos actualmente a nivel mundial. Me siento un privilegiado de haber hecho de mi hobby mi trabajo y mi pasión. Y, si la salud lo permite, me gustaría continuar todos los años que pueda dentro de este mundo, que es lo que me gusta.

"Me siento un privilegiado de haber hecho de mi hobby mi trabajo y mi pasión" Jorge Martínez "Aspar — Expiloto y fundador de Aspar Team

¿Y cómo está actualmente el proyecto del equipo?

La verdad es que el equipo está fenomenal. Actualmente tenemos seis equipos de competición, tanto en el Campeonato de España como en el de Europa y en los Mundiales de Moto3 Júnior, Moto3 y Moto2.

Jorge Martínez Aspar, en Guadassuar con los pilotos de su estructura. / Aspar Team

Ahora mismo somos líderes en cinco campeonatos de seis, lo que me hace estar orgulloso del grandísimo trabajo que estamos haciendo dentro de la escuela y del equipo.

También has tenido protagonismo en "Ídolos", la película sobre MotoGP que se rodó en parte en tu circuito. ¿Cómo ha sido esta experiencia?

En la película se ve una parte muy importante de lo que hacemos. Más de un 60% de la película se rodó en mi circuito y yo también tengo un pequeño papel al final.

Este mes de septiembre se estrena en Asia e iré a China en septiembre a la premier de la película. La verdad es que estoy muy contento, porque al final todo esto da una gran cobertura tanto al equipo como a los patrocinadores y a todos nosotros.

Y, sobre todo, ¿qué esperas del sábado, de este regreso a Xàtiva 45 años después?

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Seguro que tendré grandes recuerdos y seguro que veré a grandes amigos en Xàtiva.