Los jóvenes del Valencia CF que se han reivindicado en la pretemporada con Corberán

El Valencia CF puso ayer el punto final a su pretemporada con el partido disputado ante el Hércules, una última prueba antes del estreno liguero. Durante estas semanas, Carlos Corberán ha dado minutos a varios futbolistas de la Academia de Paterna, permitiendo que algunos jóvenes se reivindiquen y que otros continúen ganando experiencia junto al primer equipo. Desde jugadores llamados a tener protagonismo en el Mestalla hasta auténticas perlas de la cantera, estos son los canteranos que han disfrutado de minutos durante la preparación valencianista.

Marc Martínez

Marc Martínez, nacido en 2009, es una de las grandes perlas de la Academia del Valencia CF y ha tenido la oportunidad de estrenarse con el primer equipo durante esta pretemporada, concretamente en la derrota ante el Teruel. Se trata de un futbolista de enorme talento técnico, un ‘10’ diestro que destaca por su capacidad para moverse con libertad entre líneas, asociarse y aparecer en zonas de peligro gracias a su llegada. Su progresión está siendo seguida muy de cerca en Paterna y su presencia con el primer equipo supone un nuevo paso en su formación. Además, cuenta con experiencia internacional en las categorías inferiores. Como curiosidad, acostumbra a jugar con los cordones desatados.

Marc Martínez, canterano del Valencia ayer contra el Hércules / F. CALABUIG

Rodrigo Gamón

Rodrigo Gamón ha sido una de las grandes noticias de la pretemporada y ha presentado argumentos para pelear por un puesto en el primer partido de Liga. El futbolista valenciano, formado inicialmente como atacante y reconvertido la pasada temporada al lateral, ha demostrado personalidad, profundidad y una marcada vocación ofensiva en el costado derecho. Su debut con el Valencia CF llegó en un verano especialmente importante para sus aspiraciones de alcanzar la élite con el club de sus amores. Su rendimiento refuerza además una idea que siempre ha acompañado al Valencia: cuando un canterano responde sobre el césped, la meritocracia debe abrirle la puerta.

Rodrigo Gamón después de debutar con el Valencia CF / VCF

Miguel Monferrer

Miguel Monferrer entró en la dinámica del primer equipo durante la pretemporada tras la lesión de Rubo Iranzo y representa una de las alternativas más fiables que ofrece actualmente la Academia para el lateral. El que fuera capitán de uno de los mejores Juvenil A del Valencia CF en los últimos años viene de completar una buena temporada en su primer curso con el Mestalla. Dentro de las opciones de la cantera, Monferrer es probablemente el perfil más equilibrado, frente al carácter más ofensivo de Gamón y el perfil más defensivo de Iranzo. Sin embargo, una lesión ha frenado su progresión en un momento importante y ahora deberá centrarse en recuperarse para afrontar una temporada clave como uno de los líderes del filial.

Monferrer pugna el balón con un rival del Real Madrid en las 'semis' de la Copa de Campeones / INSTAGRAM: miguelmnf_

Alejandro Panach

Panach ya sabe lo que significa jugar un partido oficial con el primer equipo, después de debutar la pasada temporada en la Copa del Rey. El central volvió a disfrutar de minutos en esta pretemporada y participó en el encuentro frente al Hércules, donde ofreció una actuación correcta en la victoria del Valencia. Recientemente renovado, afronta una campaña importante para continuar creciendo y consolidándose en el Mestalla. Su principal virtud pasa por una buena lectura táctica y del juego, cualidades que le permiten interpretar correctamente las situaciones defensivas y ofrecer soluciones al equipo.

Alejandro Panach posa con la camiseta tras la renovación / VCF

Aimar Blázquez

Aimar Blázquez es uno de los nombres que más expectación genera entre los aficionados del Valencia CF. El delantero fue el máximo goleador de toda la categoría juvenil durante la temporada 2024-25 y, pese a vivir un curso más complicado en el Mestalla, todo apunta a que esta campaña está llamado a asumir mayores responsabilidades. Con 20 años y 1,94 metros de altura, combina unas condiciones físicas muy interesantes con capacidad para aparecer en posiciones de remate. Ante el Hércules dejó una de las ocasiones más claras de su participación: controló un balón de calidad y buscó la definición al palo largo, obligando al guardameta herculano a intervenir con muchos apuros.

Aimar Blázquez / VCF

Jaume Durá

Jaume Durá es otra de las jóvenes promesas de la factoría Paterna que ha aprovechado la pretemporada para dejar detalles de su calidad. El futbolista, nacido en 2009, debutó recientemente con el primer equipo y en sus apariciones ha mostrado recursos propios de un jugador con un importante margen de crecimiento. Ante el Hércules protagonizó una acción de talento que terminó con un ‘caño’ y que sirvió como pequeña carta de presentación. La próxima temporada será especialmente importante para él, ya que deberá convertirse en una pieza relevante del filial y demostrar que está preparado para dar nuevos pasos en su progresión.

Jaume Durá en un partido de liga / Nico Rodriguez VCF

Vicent Abril

Vicent Abril es uno de los porteros de la Academia del Valencia CF con mayor proyección y por ello ha contado con varias oportunidades durante la pretemporada. El guardameta está buscando una salida que le permita disfrutar de minutos con mayor regularidad y continuar con su desarrollo lejos de la presión de tener que competir por un puesto en el primer equipo. Su participación en los amistosos le ha permitido mantenerse dentro de la dinámica competitiva y acumular experiencia. En el Mestalla, además, la previsión es que Raúl Jiménez pueda ocupar su lugar, mientras Abril estudia cuál es la mejor opción para seguir creciendo.

Vicent Abril / VCF

Amos Wanjala

Wanjala todavía no había tenido la recompensa de jugar con el primer equipo en partido oficial, pero su rendimiento en el Mestalla le ha colocado entre los nombres a seguir de la Academia. El central keniano, de la generación de 2006 y con solo 20 años, se ha convertido en un fijo del filial desde su llegada en el mercado de invierno y está ofreciendo un nivel muy alto. Sobrio, potente en los duelos y expeditivo cuando la situación lo exige, también muestra personalidad con balón, tanto para iniciar desde atrás en corto como para buscar soluciones en largo. Su crecimiento ha sido notable y, aunque esta pretemporada no haya recibido la llamada del primer equipo, está demostrando argumentos para aspirar a dar un salto de categoría.

Amos Wanjala, durante el amistoso frente al CD Teruel / Valencia CF

David Otorbi

Otorbi es ya un viejo conocido para los aficionados valencianistas desde que debutó con el primer equipo con apenas 16 años. Ahora afronta una oportunidad diferente, después de haber completado una etapa de crecimiento importante en el Mestalla. El extremo valenciano ha mejorado especialmente en la toma de decisiones y sus acciones son menos precipitadas, sin perder una de sus principales virtudes: la capacidad para atacar los espacios y superar rivales gracias a su velocidad. Incluso ha actuado como carrilero en determinados momentos, una muestra de su polivalencia. El Valencia confía en su evolución y el pasado mes de abril amplió su contrato hasta el 30 de junio de 2028.

David Otorbi, titular con el Valencia CF en el amistoso contra el CD Eldense / MA Montesinos

Aarón Mayol

Aarón Mayol llegó al Valencia CF procedente del Levante UD y es uno de los jóvenes talentos incorporados recientemente a Paterna. El mediocentro, de 18 años, destaca especialmente por su poderío físico, capacidad para recuperar balones y un manejo sencillo pero eficaz en la construcción. Su talento ya había despertado el interés de clubes importantes como el Atlético de Madrid, pero finalmente apostó por el Valencia, una decisión que le permitió continuar cerca de su entorno. Con experiencia en el Juvenil A y un importante margen de crecimiento, su presencia en la dinámica del primer equipo supone una oportunidad para demostrar que puede competir a medio plazo por un puesto de mayor responsabilidad.

El Valencia CF renueva a Aaron Mayol, uno de los mediocentros del futuro / SD

Iker Córdoba

Iker Córdoba es otro de los futbolistas del Mestalla que permanece bajo la lupa del cuerpo técnico. Su cesión al Mirandés durante la pasada temporada no salió como esperaba, pero el central continúa siendo un jugador controlado de cerca por la estructura deportiva valencianista. La falta de fichajes y las lesiones que han afectado a la defensa pueden abrirle una ventana de oportunidad al inicio de la competición. Su reto pasa ahora por aprovechar cada entrenamiento y cada minuto para recuperar sensaciones y convencer de que puede ser una alternativa útil para Corberán cuando el primer equipo necesite efectivos.

Iker Córdoba, defensa central del Valencia cedido en el Mirandés / VCF Media

Marcos Navarro

Marcos Navarro ha vuelto a entrar en una convocatoria del primer equipo después de haber tenido presencia anteriormente en la dinámica de los mayores. El lateral completó una temporada de menos a más con el filial y terminó el curso en un gran momento de forma, después de haber acumulado además experiencia en Segunda División con el Levante. Frente al Hércules tuvo la oportunidad de debutar en esta pretemporada y dejó buenas sensaciones gracias a su ritmo alto, capacidad de recorrido y personalidad para aprovechar los espacios que aparecieron con el cansancio del rival. Aunque parte con pocas opciones de tener protagonismo inmediato, sigue siendo un futbolista a tener en cuenta.

Marcos Navarro - VCF / VCF

Rubo Iranzo

Rubo Iranzo representa otro de los perfiles de la cantera que ha estado cerca del primer equipo durante esta preparación. El lateral ofrece un perfil más defensivo que Rodrigo Gamón y complementa las alternativas que el Valencia tiene en una posición que ha estado condicionada por las lesiones y la planificación de la plantilla.

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Rubén Iranzo (Pincanya, 22 años), con el brazalete del Mestalla / VCF Mestalla

Su conocimiento de la estructura del club y su experiencia en el Mestalla le convierten en una opción de la casa cuando Corberán necesita efectivos. La competencia con Gamón y Monferrer es fuerte, pero precisamente esa rivalidad interna puede favorecer el crecimiento de los tres y elevar el nivel de las alternativas procedentes de Paterna.