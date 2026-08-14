Levante UD, ante el reto de no tropezar en otro debut liguero

Arrancar siempre es complicado y en el Levante UD, cuando se refiere a empezar la competición liguera, lo saben de primera mano. Porque estrenar una nueva temporada, en los últimos tiempos, ha dejado más notas negativas que positivas para la entidad 'granota'. Tanto que conseguir un triunfo en el primer encuentro -algo que sería vital para un equipo que a las órdenes de Luís Castro vuelve a tener en la permanencia su objetivo prioritario- ha sido casi una quimera en las últimas décadas. La prueba es que solo ha ganado cuatro de sus últimos quince 'debuts' ligueros. Y de ellos, solo dos se han cosechado en la máxima categoría. De ahí que la visita este domingo a Barcelona para medirse al Espanyol tenga un reto extra para comenzar con buen pie la temporada.

Racha adversa

Con las incorporaciones de Enzo Bardeli y Aïssa Mandi, la renovación de Mathew Ryan y las cesiones de Dani Requena, Hugo Sotelo, Manu Sánchez -que continúa- y la última, cerrada para el extremo, de Thiago Fernández, el equipo 'granota' tiene ante sí la opción de contrarrestar una estadística francamente adversa. El curso pasado, sin ir más lejos, el retorno a Primera con Julián Calero en el banquillo quedó amargado en el duelo contra el Alavés en el minuto 92 por el tanto de Nahuel Tenaglia, que puso el 2-1 final en el marcador. Un resultado adverso, al que siguieron dos derrotas más ante Barcelona y Elche, que ya obligaron al equipo a ir a la contra durante el tramo inicial de la campaña.

Los jugadores del Levante UD, durante el entrenamiento de este jueves. / LUD

No es, sin embargo, un caso único. En las tres temporadas anteriores en las que el club levantinista estuvo en Primera -la 2019-20, la 2020-21 y la 2021-22-, el equipo cosechó un empate y dos derrotas. La igualada, frente al Cádiz (1-1) y los tropiezos, ante el Valencia (4-2) y, de nuevo, el Alavés (1-0). Mientras, en las aventuras por Segunda, el balance ha sido mejor, pero no ideal. En la 2022-23 el club empató sin goles en Orriols ante el Huesca, en el arranque de la 2023-24, el resultado también fue de empate, aunque en este caso a uno y contra el Amorebieta. Por último, en la temporada del ascenso (la 2024-25), el Levante si conseguiría un triunfo en un estadio clásico como El Molinón, donde se impuso por 1-2 al Sporting de Gijón gracias a los goles de Carlos Álvarez y Kochorashvili. La única victoria reciente dentro de unos arranques difíciles en los últimos años.

Y es que con las excepciones de tres triunfos más -consecutivos- ante Betis (0-3), Villarreal (1-0) y, segunda, contra el Numancia (0-1) a finales de la pasada década, las derrotas fueron la tónica en los inicios de 2015, 2014, 2013 y 2012. Eso sí, con rivales de entidad como Celta de Vigo, Villarreal, Barcelona y Atlético de Madrid, respectivamente.

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El Espanyol, rival complicado

Más allá de los adversos arranques, la realidad es que el Espanyol tampoco ha sido un rival favorable en los últimos tiempos para el Levante. El año pasado, ya a las órdenes de Luís Castro, esta visita se saldó con un empate a cero en plena batalla por lograr la salvación y con Ryan como gran protagonista 'granota'. Antes de eso, solo se habían cosechado dos triunfos en Primera contra los 'pericos', uno en 2012 por 1-2 y el último en el tramo final de la 2019-20 en la que los goles de Borja Mayoral, el macedonio Enis Bardhi y Adrià Pedrosa (en propia puerta) superaron al tanto local de David López.