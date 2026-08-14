Luís Castro: "No estoy de acuerdo en que la temporada pasada tuviéramos ‘Espídependencia'"

El Levante UD 26/27 echará a rodar este domingo con su visita al RCD Espanyol de Manolo González. El conjunto granota, que el pasado mes de abril empató a cero ante los pericos, pretende comenzar la temporada manteniendo las buenas sensaciones que ha experimentado durante el verano, aunque con ausencias destacadas como la de Carlos Espí tras su traspaso al Real Madrid. Este viernes, ha sido su técnico Luís Castro el encargado de atender a los medios en la rueda de prensa previa al partido:

¿Cuál es el objetivo de la temporada?

El objetivo es ganar al Espanyol. Tienes que estar muy concentrado en el partido, porque no sabes lo que va a pasar. Pueden pasar cosas buenas, pueden pasar otras dificultades, entonces estoy centrado en eso. La pretemporada ha dado buenas sensaciones, pero también sabemos que no estamos al 100% que queremos. Hay jugadores que han llegado más tarde, hay algunos jugadores que eran importantes el año pasado que han salido. Sabemos que tenemos tiempo para mejorar, pero lo más importante es que el grupo está trabajando muy bien. A estas alturas el equipo está corrigiendo detalles, porque los principales principios que queríamos ya están asentados.

¿Habrá problemas con las inscripciones de cara al domingo?

He preparado el partido contando con todos. Todos han trabajado en pretemporada y han tenido minutos e intentaremos tener el máximo número de jugadores disponibles. Es muy bueno porque todos están preparados. El club está haciendo lo máximo posible para arreglar eso y que tiene problemas desde hace unos años. Lo están arreglando poco a poco y por eso también hacemos ventas como la de Espí.

¿Ha interiorizado el equipo la identidad aguerrida que quiere transmitir?

Sí. Se ha quedado una gran parte del grupo, hemos conseguido que algunos que han salido recuperarlos también, y han venido jugadores que conocen LaLiga. Los que más tiempo llevan aquí van a darles el conocimiento y el carácter del club. No va a haber problemas porque todos son muy conscientes de lo que tenemos por delante.

Características del RCD Espanyol

No han cambiado mucho. Tienen una ventaja y es que no han perdido jugadores importantes. El único que ha salido es Carlos Romero, entonces tienen casi la misma plantilla y eso es una gran ventaja para ellos. Es un equipo bueno y similar al del año pasado, que peleó por cosas fuertes al principio y luego lo pasó mal pero sin perder partidos 5-0. Normalmente en los primeros partidos los equipos no se conocen bien, pero vamos a hacer lo máximo para ganar.

¿Cómo ha vivido su primera pretemporada al frente del Levante UD?

Es mejor hacer pretemporada porque tienes más tiempo para trabajar y corregir sin tener que ganar. Pueden aparecer errores, el año pasado no tenías espacio para testear algunas cosas. Las ganas son las mismas de siempre, y estamos al 100 % todos los días.

¿Tenía el Levante UD ‘Espídepdendencia’?

Me gusta mucho Espí, pero no estoy de acuerdo en que tuviéramos ‘Espídepdendencia’. Si el equipo no funcionaba, Espí no hubiera hecho goles. Espí ha sido importante, pero hemos resuelto otros problemas. Al principio no ganábamos en nuestro estadio, luego siempre encajábamos goles… Siempre he dicho que no hay problemas, sino soluciones. Durante la pretemporada hemos hecho goles sin Espí, y la plantilla está más que preparada para ganar. Antes de que Espí empezara a jugar de titular también ganábamos partidos. Alguna vez he dicho que era mejor de lo que todos pensaban.

¿Se marca como reto recuperar al mejor Etta Eyong?

Quiero sacar lo mejor de cada uno y Etta es uno de ellos, pero no estoy concentrado solo en él. Estoy concentrado en el club y en todos los jugadores que pueden mejorar. Etta fue importante y recuerdo un gol contra Osasuna que, si no hubiera marcado, estaríamos ahora en Segunda División. Todos van a ser importantes y saben cómo trabajamos para mejorar al equipo y a ellos mismos.

¿Carlos Álvarez quiere quedarse en el Levante UD? ¿Apuesta firmemente el club por él?

No he hablado con él. Carlos está entrenando bien, trabajando al máximo de cara al partido. No estoy mirando si va a salir o no. Lo que siento es que está al 100% y si hay algún día que tiene que salir, saldrá como todos los otros. Ni los jugadores ni los entrenadores van a ser eternos, y ni yo ni Carlos somos más importantes que el Levante.

¿Cuál es la situación de Xavi Grande?

Xavi está trabajando muy bien y pienso que puede ser importante en el futuro del club, pero me quedo con los laterales del año pasado. Si mezclas el tiempo entre los tres, ninguno va a estar preparado para el partido. Si saliera uno de los dos (Toljan, Nacho Pérez), tendría más tiempo.

¿Por qué Aïssa Mandi es cuarto capitán?

La decisión es, en primer lugar, mía, pero estuvimos todas las personas de acuerdo. Es muy fácil elegir a Mandi como capitán. Es normal que para vosotros es diferente, pero si estás una semana en el club mirando los trabajos diarios, me vas a decir que elija a Mandi. Los capitanes no tienen por qué ser los que más llevan en el club, sino los que son más importantes para el equipo. Hay más que podrían ser capitanes, pero lo hablábamos y terminabas incluyendo a ocho o nueve capitanes. Hay otros que tienen muy bien perfil que no van a ser capitanes, pero que van a ser muy importantes. Dela, por ejemplo, el año pasado lo dio todo por el club, Iván Romero también luchó a muerte.

¿Marc Santos es jugador de la primera plantilla?

Marc Santos es jugador del primer equipo. Punto. Lo ha conquistado. El año pasado vino a entrenar el año pasado algunas veces con nosotros, y ahí supe al 100% que esta temporada sería jugador de la primera plantilla. Es cierto que, si no juega, tendrá minutos con otros equipos.

¿Está Thiago Fernández para jugar el domingo?

Ha llegado ahora y, para empezar, pienso que es poco tiempo. Está entrenando bien, lo conocíamos del año pasado y sabíamos de sus características, pero no está para jugar de titular. Está disponible y está bien física y tácticamente.

¿Cuántos fichajes le ha pedido a la dirección deportiva?

Con los presupuestos que tenemos, pienso que el mercado ha sido muy bueno. Las entradas van a depender de las salidas, hay otras posiciones en la que tienes que incorporar aunque no las haya. Estamos preparados para todas las posiciones si sale alguien. Ya se ha visto que salió Espí y fichamos un atacante a los pocos días.

¿Por qué hay problemas de inscripción si el club ha ingresado 25 millones de euros?

Imagina los dolores de cabeza que tenemos. Hay muchas cosas como contratos que tienes que cumplir, deuda… estás trabajando bien, vendiendo por 25 millones de euros y sigues con peso en la espalda. Lo que vamos a hacer es limpiar lo más rápido posible la economía.

¿Kareem Tunde va a actuar como lateral izquierdo o extremo?

Kareem y Marc pueden hacer de lateral izquierdo y actuar en otras posiciones. Es bueno para nosotros tener jugadores que puedan hacerlo.

¿Confía en Jorge Cabello?

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Va a depender de si tenemos minutos para él o no. He hablado con él cara a cara y sabe las cosas que tiene que mejorar. Si tenemos espacio, puede quedarse, pero si tenemos otras opciones que pueden tener más minutos que él, podrá salir también. Tampoco quiero consolidar que se queda y no juega de nada. Es lo peor que puedo hacer para un activo de club que tiene calidad. Tenemos que valorar qué es lo mejor para él.