El Valencia CF da color a los pueblos a través de su Ruta de Arte Urbano

El Valencia sigue pintando las calles y haciendo arte en los municipios a través de la quinta edición de la Ruta de Arte Urbano VCF. Esta es un proyecto cultural y turístico que reúne grandes murales al aire libre repartidos por distintas localidades de la provincia de Valencia. Una iniciativa que, además, persigue tres objetivos principales: rendir homenaje al Valencia Club de Fútbol a través de obras que reflejan su historia, valores, logros y algunas de sus leyendas más destacadas; apoyar a los municipios, distribuyendo las pinturas para atraer visitantes y promover la cultura local; y fomentar el arte local mediante la participación de reconocidos artistas urbanos valencianos. Una meta a la que desde este viernes, según ha comunicado el club, se han sumado cuatro localidades más: Moncada, Serra, Manises y Ontinyent.

El proyecto nació a principios de 2022 gracias a la colaboración entre la Fundació VCF y la Diputación de Valencia, a través de València Turisme. Su inicio coincidió con un momento histórico como el Centenario de Mestalla, inaugurado en 1923, por lo que las primeras obras se centraron en rendir tributo a los 100 años del estadio.

Hasta este verano, ya se habían celebrado cuatro ediciones en las que la iniciativa, que recorría hasta 27 municipios, había logrado unir el “sentiment blanquinegre” con el atractivo turístico de la provincia. Con las nuevas incorporaciones, este arte 'valencianista' al aire libre ya supera la treintena de localidades involucradas.

Imagen del mural del kilómetro 0 / VCF

Para entender mejor el proyecto, es necesario remontarse a sus inicios. La Ruta tiene su kilómetro 0 en Mestalla y, como homenaje al estadio, la primera edición se centró en el Camp. El mural que marca este punto de partida se encuentra junto al Palco VIP y fue inaugurado en la previa del Trofeu Taronja de 2022. Para dar continuidad a ese Km.0, se seleccionaron Cullera, Riba-roja de Túria y Sueca como las primeras localidades en acoger un mural.

Ahora, desde este viernes 14 de agosto y hasta el 8 de septiembre se va a desarrollar la segunda fase de esta V edición con la convocatoria para aquellos artistas interesados en presentarse al concurso, del que saldrán los elegidos para plasmar sus obras en Moncada y Serra, donde el jurado designará por municipio a tres artistas por concurso de méritos, artistas que presentarán un boceto cada uno, entre los cuales se elegirán ganador y dos finalistas. En el caso de Manises y Ontinyent, los murales se realizarán por encargo y no por concurso de méritos.

Cuatro ediciones anteriores

Pero, ¿cómo se ha desarrolado hasta ahora este arte? La Ruta I fue inaugurada unos meses más tarde del kilómetro 0, en octubre de 2022, cuando los municipios seleccionados acogieron eventos cargados de “sentiment blanquinegre" y cultura urbana. En Cullera, el mural ganador fue obra de Xemayo, Nacho Mawe y Bogosink y se localiza en la intersección entre la calle Valencia y la calle Alberic. Esta presentación contó con la presencia de Miguel Tendillo y la pintura muestra una niña con mirada al futuro y una representación de la afición del Valencia. En Riba-roja de Túria, el mural es de Yeko y se sitúa en el Parc Natural; en Sueca, autoría de Moreno, en el estadio municipal.

La Ruta II incorporó a Alfafar, Atzeneta d’Albaida, Gandia y Oliva. En esta última localidad se celebró un acto con más de 500 asistentes. El mural, obra de Mawe y Paucda, retrata a dos figuras destacadas del valencianismo: el presidente Luis Casanova y el futbolista Manolo Mestre. En Atzeneta d’Albaida, Xemayo y Sink realizaron una obra situada en la Ruta dels Llavadors, en el recorrido urbano de la Acequia El Port, a la altura del polideportivo municipal. En Alfafar, el mural de Moreno se ubica en la Plaça del Sequer de Nelot, mientras que en Gandia, la obra de Yeko está en la Avinguda Alacant, 71.

Imagen del mural de Beniatjar / VCF

La Ruta III fue inaugurada en 2024 e incluyó a Montroy, Beniatjar, Tavernes de la Valldigna, Gavarda. La pintura del primero de ellos fue el resultado del trabajo de La Nena Wapa, TMX, Roseta fs, Sucri y Furyo y se centra en la figura de José Cerveró, que defendió los colores del Valencia CF entre 1973 y 1983, y formó parte de la plantilla campeona de la Copa del Rey de 1979, de la Recopa de 1980 y de la Supercopa de Europa de 1980. En Tavernes de la Valldigna, fue seleccionada la obra de Keoni VGN y muestra la conocida montaña de la localidad con las Tres Cruces, una de las cuales se ve en el centro del Camp de Mestalla al atardecer; la ilusión de dos niños por vestir los colores del Valencia CF; a la niña que “Viu un Somni” y finalmente juega en el Valencia CF; y el autobús de la Peña de la localidad camino de Mestalla. En Gavarda, el mural de Dridali, ubicado en el Centro Social, está dedicado al histórico triplete de 2004 con figuras como Baraja, Vicente y Mista. En Beniatjar, la obra rinde homenaje al capitán José Luis Gayà en el frontón municipal.

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Por último, la Ruta IV destacó por incorporar 16 nuevas localidades al proyecto (todas ellas afectadas por la DANA), alcanzando así un total de 27 municipios. Estas fueron: Alaquàs, Albal, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Beniparrell, Catarroja, Chiva, La Torre, Llocnou de la Corona, Massanassa, Paiporta, Picanya, Sedaví, Utiel y Benetússer. Entre las obras más destacadas se encuentran la de Dannyelsen y Very Art en Aldaia, ubicada en el Polideportivo Municipal Jaume Ortí, y la de Algemesí, creada por Gemalpu y situada en el Polideportivo Municipal.