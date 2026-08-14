La victoria contra el Hércules no soluciona una pretemporada para olvidar

El principio del verano se planteaba algo más emocionante para los aficionados del Valencia CF que en temporadas anteriores. La vuelta de Guido Rodríguez y las incorporaciones de Justin De Haas, Ryunosuke Sato y Aliou Dieng ilusionaron a los valencianistas durante algunas semanas. Sin embargo, como viene siendo habitual durante los últimos años, conforme ha ido avanzando la pretemporada la ilusión se ha diluido y ha dado paso al miedo a otra temporada luchando por la permanencia, principalmente, por la falta de incorporaciones. La última victoria ante un rival de Primera RFEF no basta para alimentar los ánimos ni para corregir una tendencia horrorosa, la sufrida en las dos últimas pretemporadas.

El equipo de Primera con más derrotas en pretemporada

Además, a esta situación se suma un dato que, aunque no debería ser sinónimo de una mala campaña, no invita al optimismo. El Valencia ha finalizado la pretemporada como el equipo de Primera División con mayor número de derrotas. Solamente el Racing de Santander, con 4 derrotas, iguala al conjunto valencianista. Los primeros equipos que jugarán contra el Valencia esta temporada, que deberían ser rivales directos en la lucha por Europa, han firmado mejores pretemporadas. El Betis, a falta de uno por jugar, solamente ha perdido 1 encuentro y ha ganado 3, mientras que el Celta no ha caído derrotado en ningún partido este verano.

Guido, en el partido contra el Derby Country / VCF

El verano del resto de valencianos de primera

En comparación con el resto de equipos valencianos, los de Carlos Corberán también salen mal parados. El Villarreal suma 5 victorias y 2 derrotas; el Levante ha ganado 4 y ha perdido 2 y el Elche ha ganado 2 y ha empatado 3, pero no ha perdido ninguno. En cambio, el equipo ‘che’ suma 3 victorias, 1 empate y 4 derrotas.

Hugo Duro lamenta una ocasión fallada / SD

Todavía peor verano que el año pasado

De esta forma, el Valencia supera, negativamente, los malos registros de la última pretemporada. El verano pasado, los de Corberán sumaron 2 derrotas, 2 empates y solo 1 victoria en 5 partidos. Sin embargo, el encuentro que el Valencia consiguió ganar fue el del Trofeu Taronja ante el Torino delante de su afición, lo que maquilló bastante la mala pretemporada del equipo.

Este año el Valencia CF ha jugado más encuentros que el anterior, pero solamente uno de sus rivales militaba en la primera división de una de las cinco grandes ligas europeas; mientras que el verano pasado se enfrentó a tres equipos de estas competiciones. Precisamente en ese partido, el del Trofeu Taronja contra el Newcastle, es en el que mejores sensaciones dejó el equipo; pero solamente durante unos minutos y al final acabó perdiendo. El otro encuentro ante un club de primera fue contra el Petro de Luanda, de la liga angoleña, y el Valencia también salió derrotado 2-1.

Los jugadores del Valencia CF celebran el gol de Ugrinic al Newcastle en el Trofeu Taronja / F. BUSTAMANTE

Todos los partidos disputados hasta el momento han dejado entrever que el equipo no ha conseguido mejorar en muchas situaciones del juego que ya costaron puntos el año pasado. En líneas generales, el Valencia sigue sufriendo mucho en los centros laterales y no es capaz de crear juego en el último tercio del campo. De hecho, una gran parte de los goles que ha metido el equipo durante la pretemporada han llegado en jugadas aisladas.

Dos partidos extra para aumentar las dudas

En principio, el Trofeu Taronja iba a ser el último partido de pretemporada y la liga comenzará este fin de semana para la mayoría de equipos, pero debido al aplazamiento de la primera jornada ante el Betis, el Valencia programó 2 encuentros de preparación más. El primero de ellos, ante el Teruel, fue un desastre. Pese a que no jugaron muchos de los titulares, el Valencia se mostró perdido y prácticamente no fue capaz de generar peligro ante un equipo de 1a RFEF. Contra el Hércules, el Valencia consiguió llevarse la victoria para cerrar la pretemporada. Aun así, los de Corberán no consiguieron abrir el marcador hasta la segunda parte.

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Aliou Dieng en el partido amistoso frente al CD Teruel / Valencia CF

Arnau Martínez no será suficiente

La llegada de Arnau Martínez podría ser un primer paso para mejorar, pero no debería ser el último. El futbolista cubriría un vacío muy grande en el once y aportaría experiencia y profesionalidad. Sin embargo, el Valencia CF necesita mucho más que un lateral derecho. Con el inicio de Liga cada vez más cerca, el club todavía debe reforzar varias posiciones y para contar con una plantilla capaz de competir con garantías durante toda la temporada.