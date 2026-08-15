El Girona FC convoca a Arnau Martínez en plena negociación con el Valencia CF

Mientras el Valencia CF sigue negociando con el Girona FC por el fichaje de Arnau Martínez, el conjunto catalán le pide más dinero y sigue haciendo su camino con el lateral derecho em plantilla, listo para jugar. El equipo de Quique Álvarez, que debuta este domingo frente al Leganés, va a convocar al futbolista y presumiblemente lo va a alinear para que arranque la temporada en Segunda División.

El conjunto de la Costa Brava 'hace marcha' con el futbolista y cuenta con él a nivel deportivo, ejerciendo una postura de firmeza hasta que la propuesta valencianista se acerque mucho a sus pretensiones, que de momento están fijadas en la cláusula de ocho millones de euros entre fijo y variable.

Arnau, con los colres del Girona / SD

Negociación abierta

A pesar de ello, la negociación sigue abierta, el jugador tiene un acuerdo cerrado con el Valencia CF para su futuro contrato y se confía con poder llevar la operación a buen puerto próximamente, aunque para ello los blanquinegros ya saben que tendrán que apostar fuerte a nivel económico.

El futbolista, además, quiere salir y lo hará porque su nivel no es el de Segunda División y porque su salario se redujo drásticamente con el descenso. A pesar de ello, sabe que el Girona le ha dado todo en el fútbol profesional y jugará en la categoría de plata hasta que se cierre un trato de traspaso entre el Girona y otro club.

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El mensaje de Quique Álvarez

Más pensando en Vikton Tsygankov, pero con varios jugadores en la rampa de salida porque no quieren jugar en la Liga Hypermotion, Quique Álvarez dejó una contundente reflexión en sala de prensa al respecto de los jugadores que siguen en Girona pero con la idea de salir en las próximas dos semanas: "Necesito jugadores que quieran estar aquí y que solo piensen en el Girona. Puede ser que ahora no se dé el caso en alguno, pero que en unas semanas conecten si no acaban saliendo. Todos los jugadores son buenos, pero cuando están conectados es cuando son realmente buenos", decía.