Oriol Rey, futbolista del Levante UD: "Me quedaría aquí toda la vida"

La madurez es una virtud que otorga el paso del tiempo y la confianza en uno mismo. Oriol Rey (Barcelona, 1998) se embarca en su cuarta temporada vistiendo la elástica del Levante UD con la serenidad de quien ya conoce el camino y el hambre de quien todavía quiere recorrerlo. El centrocampista catalán se prepara para su segundo curso en Primera División con la sensación de que el primer paso de debutar en la élite no es la meta, sino el comienzo de algo mucho más grande.

Lejos de conformarse con todo lo conseguido, Oriol Rey disfruta el proceso y hace del trabajo silencioso su manera de dejar huella dentro y fuera del césped. El contrato que expira el 30 de junio del próximo año no altera la hoja de ruta del centrocampista catalán, pues el presente pesa más que cualquier futuro y sus energías pasan por mejorar, competir y sentirse protagonista en una Primera División que ya no le resulta desconocida.

¿Cómo se encuentra de cara al arranque liguero?

La verdad que muy bien. Me encuentro fuerte física y mentalmente. La pretemporada ha sido buena tanto mía como del equipo, creo que hemos trabajado bien y hemos asimilado el trabajo que veníamos haciendo con el míster desde que llegó. Contentos y con ganas de empezar.

¿Se ha hecho larga la espera durante el verano?

Sí, muy larga. Al final lo que nos gusta es la competición, la liga, es lo que nos apasiona y por lo que luchamos todos los días. Sí, se ha hecho un poco largo, pero estamos con muchas ganas de afrontar este nuevo año.

Comienza una temporada 26/27 en la que acaba contrato. ¿Si dependiera de usted, continuaría en el Levante UD?

Lo he dicho muchas veces. Para mí esto es como mi casa, donde me siento a gusto y soy yo al 100%, y si dependiera solo de mí me quedaría aquí toda la vida. Es una situación que se hablará a final de la temporada, ahora estamos centrados en empezar bien, tener un buen año que es lo más importante y todo eso ya vendrá después.

¿Ha notado mucho cambio entre las pretemporadas con Julián Calero y Luís Castro?

Es totalmente diferente porque cada uno tiene sus metodologías, su forma de trabajar y desde que llegó el míster creo que el equipo se adaptó muy bien a su forma de trabajar. Nos sentimos a gusto con ella y estamos con muchas ganas y mucha confianza en el trabajo que hacemos en el día a día.

El Levante UD cerró la temporada pasada con una dinámica positiva y ha mantenido casi todo el bloque titular, algo importante de cara a empezar bien esta campaña.

Mantener el bloque es importante y luego añadir otras piezas que vienen a ayudar y a aportar el máximo. Creo que eso es lo más importante, que vengan trabajadores, buenas personas como han venido y seguro que vendrá alguno más.

El equipo se aferró como pudo a Primera División.

Era nuestro objetivo primordial desde el inicio de la temporada. Se torció un poco, se dio alguna que otra situación, pero tuvimos ese cambio de chip en enero y el equipo lo asimiló bien e hicimos una muy buena segunda vuelta.

A nivel personal, su temporada pasada estuvo marcada por altibajos. Comenzó jugando y siendo importante, pero paró por una gastroenteritis que le hizo perder varios kilos de golpe.

Sí, entre que perdí peso y lo volví a coger se fue mes y medio. Es verdad que eso te lastra, pero luego la adaptación con el míster fue buena, trabajar todo lo que él me pedía me tomó mi tiempo. También corregir cosas que no había trabajado, pero me salió bien y el míster me dio confianza para dar el máximo.

También se trataba de su primera temporada en Primera División.

Era mi primera temporada y, como he dicho alguna vez, era un poco de adaptación, de conocer la Primera División, pero ahora me siento con más confianza y seguridad en mí mismo y más ambición.

Imagino que también fue un año de cumplir un sueño.

Sí, evidentemente. Mi sueño era subir y poder jugar en Primera División con el Levante. Obviamente es difícil llegar, pero es más difícil mantenerse.

Ahora la competencia en el centro del campo ha subido con los nuevos fichajes.

La competencia es sana y buena para la calidad de los entrenamientos y de los partidos. Nos va a dar un plus tanto a unos como a otros, y al final jugará el que esté más preparado para dar el máximo y si no saldrá otro desde el banquillo para aportar. Y todo por el bien del equipo, por supuesto.

El míster siempre cuenta en el campo con un centrocampista de un perfil como el suyo, más posicional, cerca de la defensa... ¿Qué le pide Luís Castro?

Su idea es salir desde atrás, con criterio con balón y sobre todo encontrar espacios o al jugador libre en el momento y tiempo adecuados. Es un poco lo que me pide el míster a mí personalmente, y más cosas que estamos trabajando.

¿Qué cree que puede mejorar como futbolista?

Fuera del campo estoy bastante acoplado a lo que es la familia del Levante, estoy muy feliz, todos mis compañeros lo saben porque se lo transmito siempre. Dentro del campo siempre hay cosas a mejorar y para ello siempre doy el máximo de mí y seguro que con trabajo lo lograré.

Respecto a la temporada pasada, han cambiado muchos futbolistas entre llegadas y salidas. ¿Cómo lo ha vivido el vestuario?

Lo estamos viviendo de forma muy natural y segura, son cosas de adaptación y al final nosotros, que llevamos más años aquí, ayudamos a los demás para que se adapten lo más rápido posible. Creo que lo estamos consiguiendo, que estamos creando un buen grupo con gente trabajadora y de calidad humana.

Los más longevos en el equipo sois importantes en el vestuario.

Los que más años llevamos aquí tenemos que ayudar a los que llegan nuevos, que al final no es fácil llegar a un sitio nuevo, pero nosotros intentamos hacérselo lo más fácil posible, les ayudamos al máximo en lo que necesiten y luego en los entrenamientos ya cada uno se va soltando a su manera y nosotros intentamos acomodarlos a todas las situaciones y que disfruten para que ellos den su máximo aquí también.

Afronta su cuarta temporada en el club. ¿Qué supone para usted ser uno de los futbolistas con mayor recorrido de la plantilla?

Si lo pienso ahora, desde que llegué ha pasado el tiempo superrápido. Estoy superfeliz de todo lo que he vivido aquí y me quedaría por mucho tiempo más. Estoy muy orgulloso de lo que estoy creando para mi carrera también y mejorando en todos mis aspectos futbolísticos y personales.

Ha vivido muchas cosas por el camino. Todo un ascenso a Primera División y una permanencia heroica.

Son muchas vivencias que al final pasan muy rápido. En el momento no las disfrutas tanto, pero luego cuando las recuerdas dices "qué momentos hemos pasado y cómo lo hemos hecho". Todo eso ha sido juntos, porque cuanto más juntos hemos estado es cuando hemos logrado los objetivos. Fueron dos cosas muy sufridas y trabajadas, pero que al final todo ese trabajo tuvo recompensa, que es lo más importante y por lo que estamos aquí.

Ya solo restan ocho futbolistas de la temporada del ascenso, incluido usted.

Son transiciones y etapas. El fútbol habla por sí solo y son situaciones que se dan, pero al final nos estamos reforzando muy bien, estamos muy contentos con todo lo que está llegando.

Una de las últimas incorporaciones, Aïssa Mandi, ya es el cuarto capitán del equipo. Imagino que ha caído de pie.

Es una persona excelente. Habla mucho en el campo, nos ayuda, y luego como persona también es espectacular, se deja y se hace querer. La verdad que nos está ayudando mucho a todos y creo que es la figura más veterana que el míster buscaba también para tenerla ahí atrás y creo que ha caído de pie.

Una figura veterana en un vestuario tan joven es importante.

La carrera de Aïssa es espectacular, soñada por cualquier jugador y eso le da esa experiencia. Esos momentos que vives y puedes transmitir a tus compañeros para que, en algunos casos, no te sorprenda y diga "esto lo había contado Aïssa".

A usted también le hemos visto portando el brazalete de capitán en esta pretemporada.

Voy a estar preparado por si llega la ocasión, pero eso es lo de menos. Para mí lo más importante es ser un equipo, la figura del capitán obviamente es portar el brazalete, pero creo que dentro del campo nos ayudamos entre todos y no hay un capitán, sino que somos once capitanes que luchamos todos por el mismo objetivo.

¿Ser capitán del Levante es una de sus metas?

No lo tengo marcado como meta. Yo quiero conseguir la permanencia y seguir aquí muchos años más.

¿Un deseo personal y colectivo que tenga para esta temporada?

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El principal deseo grupal es la permanencia. Es lo más importante y por lo que vamos a pelear, y a nivel individual mejorar mi primera temporada en Primera División y dar el máximo en lo que toque.