Las primeras imágenes de Ferran Torres con el PSG
El delantero valenciano ya se ha puesto a las órdenes de Luis Enrique y ha dejado sus primeras imágenes como jugador del campeón de Europa tras cerrar su salida del Barcelona
Carla Ramón
Ferran Torres ya vive sus primeras horas como jugador del Paris Saint-Germain. El delantero valenciano ha cambiado Barcelona por París y este sábado ya se ha enfundado por primera vez la ropa de entrenamiento del conjunto francés, dando comienzo a una nueva etapa de su carrera. El PSG, vigente campeón de Europa, ha compartido las primeras imágenes del internacional español junto a sus nuevos compañeros.
El fichaje ya es oficial y Ferran ha firmado con el PSG hasta 2031. El club parisino habría abonado alrededor de 50 millones de euros por el delantero, una cifra que podría alcanzar los 55 millones con variables. El de Foios llevará el dorsal 9 y se incorpora a un vestuario que afronta una temporada especialmente ambiciosa después de volver a conquistar la Champions League.
Las primeras imágenes de Ferran Torres como jugador del PSG
Las redes sociales han sido las encargadas de mostrar las primeras imágenes de Ferran en su nueva casa. El valenciano aparece ya integrado en la dinámica del equipo y trabajando con sus nuevos compañeros, en una sesión en la que el delantero recibió también el tradicional pasillo de sus nuevos compañeros.
El delantero afronta ahora el reto de hacerse un hueco en una de las plantillas más potentes de Europa. En París compartirá ataque con jugadores como Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué o Bradley Barcola, mientras Luis Enrique espera aprovechar la polivalencia de un futbolista capaz de desenvolverse en diferentes posiciones del frente ofensivo.
Un reencuentro muy especial con Luis Enrique
La llegada a París también supone para Ferran reencontrarse con Luis Enrique. El técnico asturiano fue una figura importante en su trayectoria con la selección española y ha sido uno de los grandes impulsores de su incorporación al PSG. Ahora volverán a trabajar juntos.
Ferrán llega además con un aval difícil de igualar. En la temporada 2025-26 marcó 21 goles con el Barcelona y fue decisivo con España en el Mundial, donde anotó el tanto que dio a la selección su segundo título mundial. Ahora comienza otra historia, esta vez en París, con el número 9 a la espalda y con Luis Enrique al frente.
Después de despedirse del Barcelona, el atacante valenciano quiere convertir su llegada al PSG en el siguiente gran capítulo de su carrera. Y sus primeras imágenes en París ya dejan claro que la nueva aventura ha comenzado con buen pie.
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Fuente: Superdeporte
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