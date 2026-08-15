Baloncesto
El Real Madrid refuerza la pintura con el pívot francés Olivier Sarr
El pívot, procedente de los Cleveland Cavaliers, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas
EP
El pívot francés Olivier Sarr jugará en el Real Madrid de baloncesto las próximas dos temporadas, hasta 2028, ha anunciado este sábado el club blanco, que refuerza de esta manera el juego interior del equipo de Pedro Martínez.
"El Real Madrid CF y Olivier Sarr han alcanzado un acuerdo por el que el pívot, procedente de los Cleveland Cavaliers, será jugador del Real Madrid las próximas dos temporadas, hasta el final de la 2027-2028", informó la entidad madridista.
El de Niort, de 27 años y 2,08 metros, se formó deportivamente en Estados Unidos en Wake Forest y Kentucky en la liga universitaria estadounidense (NCAA), antes de dar el salto a la NBA a pesar de no ser elegido en el Draft de 2021.
Así, firmó varios contratos temporales con Oklahoma City Thunder, donde alternó su presencia entre el equipo de la NBA -disputando 46 partidos- y en de la G-League -Oklahoma City Blue- entre 2021 y 2024, año marcado por una grave lesión en el tendón de Aquiles.
Fichó en 2025 por Toronto Raptors, aunque fue cortado antes del inicio de temporada y jugó con Raptors 905 como jugador afiliado, y este mismo año se marchó a Cleveland Cavaliers para militar principalmente en la G-League -Cleveland Charge-. En total, ha disputado 50 encuentros en la NBA.
De esta manera, Sarr se une como refuerzo en la pintura, donde el conjunto blanco solo contaba hasta el momento con el caboverdiano Edy Tavares, ya que Usman Garuba continúa recuperándose de una rotura completa del tendón de Aquiles que se produjo en la pasada Final Four de la Euroliga.
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