Arnau Martínez juega de titular con el Girona FC con su fichaje por el Valencia CF pendiente

La negociación entre el Girona FC y el Valencia CF por Arnau Martínez continúa su curso. Mientras el cuadro valencianista ha alcanzado un acuerdo con el futbolista, las posturas entre clubes están cercanas pero todavía no han logrado un punto de encuentro para que el lateral derecho aterrice en Mestalla.

En ese sentido el Girona FC sigue haciendo su camino con Arnau en plantilla, listo para jugar. El equipo de Quique Álvarez, que debuta este domingo frente al Leganés, había convocado al jugador para el arranque la temporada en Segunda División. Así pues se confirman las expectativas y Arnau forma como lateral derecho en el primer once oficial de Quique Álvarez con el Girona FC en Segunda División.

Negociación abierta

A pesar de ello, la negociación sigue abierta, el jugador tiene un acuerdo cerrado con el Valencia CF para su futuro contrato y se confía con poder llevar la operación a buen puerto próximamente, aunque para ello los blanquinegros ya saben que tendrán que apostar fuerte a nivel económico.

El futbolista, además, quiere salir y lo hará porque su nivel no es el de Segunda División y porque su salario se redujo drásticamente con el descenso. A pesar de ello, sabe que el Girona le ha dado todo en el fútbol profesional y jugará en la categoría de plata hasta que se cierre un trato de traspaso entre el Girona y otro club.

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En ese sentido la intención del Valencia CF era cerrar el fichaje de Arnau este fin de semana para evitar que tuviera que jugar en la primera jornada con el Girona. Así estaría disponible para iniciar la semana de entrenamientos a las órdenes de Carlos Corberán, sin embargo, el jugador sigue perteneciendo al cuadro catalán y, en este caso, formando como titular.